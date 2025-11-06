快訊

中午開始活豬運輸、明凌晨開賣 台中市禁打包營養午餐再一周

DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

婚戒留桌上！老婆神秘出門 先生以為「婚姻毀了」一通電話笑翻百萬人

聯合新聞網／ 綜合報導
老婆一早把戒指放在桌上出門，讓老公以為婚姻有危機了。 圖／ingimage
老婆一早把戒指放在桌上出門，讓老公以為婚姻有危機了。 圖／ingimage

日本一名網友在社群平台X分享一段令人哭笑不得的夫妻對話，短短一天就吸引超過736萬人瀏覽。她表示，當天早上出門前只是將結婚戒指暫時放在客廳桌上，沒想到丈夫見狀誤會她「離家出走」，焦急打電話追問「這是什麼意思？」

這名人妻透露，當時丈夫語氣慌張，連問：「早上不是都還好好的嗎？我是不是做錯什麼？」甚至進一步說：「妳現在在娘家嗎？突然這樣，孩子們都嚇到了。」讓她滿頭問號，只能反問：「孩子？我現在在醫院啊！」

丈夫更困惑地追問：「醫院？妳怎麼了？」直到人妻無奈地回答：「我不是有說今天要做核磁共振（MRI）嗎？」丈夫才恍然大悟，這場烏龍才告一段落。

貼文曝光後，許多網友笑翻留言，「一場誤會鬧得好大……老公真的太早下結論了呢」、「妳那戒指的放法，是不是放得有點意味深長啊～？」、「意思是說妳只是把戒指放著出門，但妳老公以為妳是那種『離家出走』的意思」、「因為做核磁共振不能帶金屬嘛（笑）」、「我大概讀了三遍才看懂，剛開始真的嚇了一跳！」

這段對話其實早在2024年2月就曾曝光，當時瀏覽量突破2千萬次，如今再度引起討論，仍有不少網友覺得趣味十足。

兩性關係 婚姻

延伸閱讀

日股基金受惠企業獲利動能與資金回流趨勢 長線布局成市場焦點

日本REITs投資亮點多 聯邦投信11/3-11/7募集「聯邦日本收益成長多重資產基金」搭上日本投資機會

拒與長輩同住！爺爺奶奶堅持每天上門玩孫 人妻崩潰慘喊︰快煩死

偷吃人妻慘痛代價！王子遭經紀公司全面停止演藝活動

相關新聞

婚戒留桌上！老婆神秘出門 先生以為「婚姻毀了」一通電話笑翻百萬人

日本一名網友在社群平台X分享一段令人哭笑不得的夫妻對話，短短一天就吸引超過736萬人瀏覽。她表示，當天早上出門前只是將結婚戒指暫時放在客廳桌上，沒想到丈夫見狀誤會她「離家出走」，焦急打電話追問「這是什麼意思？」

貓咪愛亂跑遭法院裁定「禁足」 飼主被罰4萬又再噴7萬罰金

法國一名主人因為讓自家貓咪「趴趴走」，竟然被告「非法入侵」，主人不只被告上法院，還挨罰1,250 歐元（約新台幣44,000元）。

天上掉餡餅？俄國男意外獲得270萬「年終」拒還 公司提告追錢

俄羅斯一名工廠員工因為公司軟體出錯，意外收到一筆高達700多萬盧布（約新台幣270萬元）的鉅款。不過當公司要求男子退還這筆錢，對方不但斷然拒絕，還把錢拿去買了新車、搬了新家，現在和公司對簿公堂，被告上法院。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。