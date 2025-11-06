婚戒留桌上！老婆神秘出門 先生以為「婚姻毀了」一通電話笑翻百萬人

日本一名網友在社群平台X分享一段令人哭笑不得的夫妻對話，短短一天就吸引超過736萬人瀏覽。她表示，當天早上出門前只是將結婚戒指暫時放在客廳桌上，沒想到丈夫見狀誤會她「離家出走」，焦急打電話追問「這是什麼意思？」

這名人妻透露，當時丈夫語氣慌張，連問：「早上不是都還好好的嗎？我是不是做錯什麼？」甚至進一步說：「妳現在在娘家嗎？突然這樣，孩子們都嚇到了。」讓她滿頭問號，只能反問：「孩子？我現在在醫院啊！」

丈夫更困惑地追問：「醫院？妳怎麼了？」直到人妻無奈地回答：「我不是有說今天要做核磁共振（MRI）嗎？」丈夫才恍然大悟，這場烏龍才告一段落。

貼文曝光後，許多網友笑翻留言，「一場誤會鬧得好大……老公真的太早下結論了呢」、「妳那戒指的放法，是不是放得有點意味深長啊～？」、「意思是說妳只是把戒指放著出門，但妳老公以為妳是那種『離家出走』的意思」、「因為做核磁共振不能帶金屬嘛（笑）」、「我大概讀了三遍才看懂，剛開始真的嚇了一跳！」

這段對話其實早在2024年2月就曾曝光，當時瀏覽量突破2千萬次，如今再度引起討論，仍有不少網友覺得趣味十足。