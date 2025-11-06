快訊

獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

罐頭開封吃不完直接冰冰箱？專家揭常見錯誤保存法！開罐前還有一事必做

價格飆漲撐不住！日零食大廠Calbee推「仿製海苔」 原料竟是馬鈴薯

聯合新聞網／ 綜合報導
日本生產馬鈴薯製品的大廠，研發用馬鈴薯澱粉製成的仿製海苔新商品。示意圖/Ingimage
日本生產馬鈴薯製品的大廠，研發用馬鈴薯澱粉製成的仿製海苔新商品。示意圖/Ingimage

日本海苔近年因氣候變遷導致產量銳減、價格飆漲，正遭遇嚴重的「海苔危機」。根據日媒富士電視台報導，日本零食大廠Calbee竟出奇招，利用自家生產洋芋片時產生的「馬鈴薯澱粉」，成功研發出外觀與口感都酷似海苔的「代替海苔」，並已作為新零食產品「Noriyan」（のりやん）在5日上市。

這款全黑的長方型零食「Noriyan」，雖然看起來就像一般的海苔片，但原料中卻完全不含海苔。它是利用馬鈴薯澱粉，混合植物性原料染色，再以獨家技術烘烤製成的「仿製海苔」。Calbee之所以投入此項研發，是因為日本海苔的價格已飆漲到難以負荷。受全球暖化、異常天候影響，海苔產量銳減，平均單價在短短四年間已翻漲了超過一倍。這款「馬鈴薯海苔」在發表會上讓試吃民眾大為驚豔。許多人表示：「完全吃不出來是馬鈴薯」、「我以為是普通海苔」、「現在海苔真的很貴，這個很棒」。

Calbee次世代商品開發部的工藤凜平指出，這項技術可謂「一石二鳥」。過去，這些在製程中被沖洗掉的馬鈴薯澱粉，大多只能當作廉價的「家禽飼料」出售。如今將其轉化為高附加價值的新商品，對公司內部而言，具有「數十倍的成本效益。

事實上，研發「代替食品」已成日本食品大廠的趨勢，例如日清（Nissin）的植物肉鰻魚、可果美的代替雞蛋等。Calbee表示，未來不排除將「Noriyan」從零食擴大應用範圍，使其成為可完全取代「烤海苔」的常規食品，除了可解決糧食資源問題，也能為公司另闢新財源。

海苔 零食 日本 Calbee 日媒

延伸閱讀

人類奪走食物熊才下山！日獵人奔走10年 盼「夢幻之樹」減少熊出沒

人生如扭蛋…父母有錢等於中大獎？日調查：「非物質條件」影響幸福感

「五星好評送飲料」超划算？店家干涉評論恐遭Google停權 顧客也逃不掉

赴日吃美食花費恐增！食材成本狂飆 聖誕、跨年用餐難逃漲勢

相關新聞

價格飆漲撐不住！日零食大廠Calbee推「仿製海苔」 原料竟是馬鈴薯

日本海苔近年因氣候變遷導致產量銳減、價格飆漲，正遭遇嚴重的「海苔危機」。根據日媒富士電視台報導，日本零食大廠Calbee竟出奇招，利用自家生產洋芋片時產生的「馬鈴薯澱粉」，成功研發出外觀與口感都酷似海苔的「代替海苔」，並已作為新零食產品「Noriyan」（のりやん）在5日上市。

川普穿囚服遭綁十字架雕塑 瑞士展出「聖人還是罪人」惹笑聲

一座栩栩如生、美國總統川普身穿橘色囚服並被綁在十字架上的雕塑，本周在瑞士展出，引發熱烈討論，也讓現場出現不少笑聲。

日義戰爭開打？他做「日本風」吐司披薩 義裔女友崩潰：我會回不了家

各國料理中常有許多配合當地文化和習慣的特別改良版，有時會讓本國人看了當場崩潰。根據日媒Hint-Pot的分享，YouTube頻道「天然女友Eva醬」中的日籍男友Ryu，近日向法國籍女友Eva提議：「今天來做『日本風披薩』給妳吃。」沒想到Eva的爸爸是義大利人，她一聽到「日式披薩」立刻提出嚴正的抗議。

婚戒留桌上！老婆神秘出門 先生以為「婚姻毀了」一通電話笑翻百萬人

日本一名網友在社群平台X分享一段令人哭笑不得的夫妻對話，短短一天就吸引超過736萬人瀏覽。她表示，當天早上出門前只是將結婚戒指暫時放在客廳桌上，沒想到丈夫見狀誤會她「離家出走」，焦急打電話追問「這是什麼意思？」

貓咪愛亂跑遭法院裁定「禁足」 飼主被罰4萬又再噴7萬罰金

法國一名主人因為讓自家貓咪「趴趴走」，竟然被告「非法入侵」，主人不只被告上法院，還挨罰1,250 歐元（約新台幣44,000元）。

天上掉餡餅？俄國男意外獲得270萬「年終」拒還 公司提告追錢

俄羅斯一名工廠員工因為公司軟體出錯，意外收到一筆高達700多萬盧布（約新台幣270萬元）的鉅款。不過當公司要求男子退還這筆錢，對方不但斷然拒絕，還把錢拿去買了新車、搬了新家，現在和公司對簿公堂，被告上法院。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。