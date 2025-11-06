價格飆漲撐不住！日零食大廠Calbee推「仿製海苔」 原料竟是馬鈴薯

日本海苔近年因氣候變遷導致產量銳減、價格飆漲，正遭遇嚴重的「海苔危機」。根據日媒富士電視台報導，日本零食大廠Calbee竟出奇招，利用自家生產洋芋片時產生的「馬鈴薯澱粉」，成功研發出外觀與口感都酷似海苔的「代替海苔」，並已作為新零食產品「Noriyan」（のりやん）在5日上市。

這款全黑的長方型零食「Noriyan」，雖然看起來就像一般的海苔片，但原料中卻完全不含海苔。它是利用馬鈴薯澱粉，混合植物性原料染色，再以獨家技術烘烤製成的「仿製海苔」。Calbee之所以投入此項研發，是因為日本海苔的價格已飆漲到難以負荷。受全球暖化、異常天候影響，海苔產量銳減，平均單價在短短四年間已翻漲了超過一倍。這款「馬鈴薯海苔」在發表會上讓試吃民眾大為驚豔。許多人表示：「完全吃不出來是馬鈴薯」、「我以為是普通海苔」、「現在海苔真的很貴，這個很棒」。

Calbee次世代商品開發部的工藤凜平指出，這項技術可謂「一石二鳥」。過去，這些在製程中被沖洗掉的馬鈴薯澱粉，大多只能當作廉價的「家禽飼料」出售。如今將其轉化為高附加價值的新商品，對公司內部而言，具有「數十倍的成本效益。

事實上，研發「代替食品」已成日本食品大廠的趨勢，例如日清（Nissin）的植物肉鰻魚、可果美的代替雞蛋等。Calbee表示，未來不排除將「Noriyan」從零食擴大應用範圍，使其成為可完全取代「烤海苔」的常規食品，除了可解決糧食資源問題，也能為公司另闢新財源。