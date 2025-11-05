貓咪愛亂跑遭法院裁定「禁足」 飼主被罰4萬又再噴7萬罰金

法國一名主人因為讓自家貓咪「趴趴走」，竟然被告「非法入侵」，主人不只被告上法院，還挨罰1,250歐元（約新台幣44,000元）。

據ODDITYCENTRAL報導，法國埃羅省（Hérault）一名70歲的婦人多米尼克（Dominique）養了一隻橘貓雷米（Remy）。雷米天生愛冒險，常常無視人類管束，想去哪就去哪，沒想到這樣的越界行為，卻讓主人吃上官司。

原來雷米常常到鄰居家串門子，但鄰居無法忍受雷米闖入造成破壞，於是向法院提出告訴。這名鄰居在訴狀中提到，由於雷米常常闖入自家，造成外牆上留有貓腳印，家中被子上有尿漬，花園裡也到處都是貓糞。

今（2025）年一月，法院裁定鄰居勝訴，並判多米尼克需繳納1,250 歐元罰款。法院還規定雷米不能再「私闖民宅」，若是再犯，法庭將再次裁處其他懲罰。多米尼克受訪時表示，這項判決對她和雷米來說都是一大打擊，為了遵守規範，多米尼克將雷米關在家裡，讓牠也跟著變得很憂鬱。

多米尼克說，自從不能出門以後，雷米不只變胖，情緒也變得更具攻擊性。她因為怕雷米不小心翻牆，甚至連自家花園都不讓牠去，感覺就像貓咪被判處「終身居家監禁」，對多米尼克和貓來說都是「雙重懲罰」。

不過更糟糕的是，即使再怎麼小心翼翼，雷米還是又不小心「越界」。今年12月牠將再次被傳喚上法庭，由於這隻橘貓已經是累犯，這次多米尼克可能要再繳納2,000歐元（約新台幣71,000元）的罰款，而且還要繳交每天150歐元（約新台幣5,300元）的日罰金。

這並非第一次有動物害主人挨告，去年法國就曾發生另一起案例，有一對夫妻因為家中公雞啼叫聲太吵而遭到鄰居提告。