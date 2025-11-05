快訊

天上掉餡餅？俄國男意外獲得270萬「年終」拒還 公司提告追錢

聯合新聞網／ 綜合報導
男子因為公司技術錯誤獲得意外之財，拒絕將款項歸還。示意圖，非當事人。圖／ingimage
男子因為公司技術錯誤獲得意外之財，拒絕將款項歸還。示意圖，非當事人。圖／ingimage

俄羅斯一名工廠員工因為公司軟體出錯，意外收到一筆高達700多萬盧布（約新台幣270萬元）的鉅款。不過當公司要求男子退還這筆錢，對方不但斷然拒絕，還把錢拿去買了新車、搬了新家，現在和公司對簿公堂，被告上法院。

ODDITYCENTRAL報導，這名工人叫做弗拉基米爾（Vladimir Rychagov）。今（2025）年年初，他收到銀行App的通知，發現自己除了本來的年終以外，還多了一筆700多萬盧布的「超高年終」。

由於同事間本來就在謠傳工廠會發放大筆年終，弗拉基米爾一開始以為真的要發財了，認為自己可以「財富自由」，不過「富翁夢」很快就破滅了。工廠會計部門馬上打電話告訴他，這筆錢是不小心轉帳轉錯了，要他將帳款全數歸還。

雖然是公司的失誤，但弗拉基米爾拒絕歸還這筆錢。他在受訪時告訴俄羅斯媒體，自己上網查過，發現如果是帳務錯誤才有義務歸還，如果是技術錯誤，他就沒有義務要歸還，因此選擇要保留這筆錢。

工廠隨即對弗拉基米爾提告，並在法庭文件指出，這筆錢是要支付分公司34名員工的薪水，只是不小心軟體故障誤轉給他，要求全數歸還。弗拉基米爾認為受到公司威脅，立刻用這筆錢帶著全家人搬到另一個城市，還買了一輛新車。

工廠正式對弗拉基米爾提起訴訟，並要求凍結他的帳戶。法院一審判工廠勝訴，認為這筆錢不是薪水，弗拉基米爾有義務歸還款項，不過弗拉基米爾不服這項判決，已經再次提出上訴，目前仍和工廠纏鬥中。

