23歲獨居女陳屍家中1年！1原因與世隔絕只跟AI聊天 悲痛內情曝光

香港01／ 喬納森／報導
ChatGPT。路透資料照
英國發生年輕女子孤獨死亡一年才被發現事件，引起當地社會關注。23歲女子被發現在家中死亡。警方調查揭發悲痛內情，指她與家人失聯數年，從她的手機發現她沒有與親友聯絡，只與ChatGPT對話，將自己孤立起來。其姊指死者獨自與暴食症對抗。由於屍體已「木乃伊化」，法醫難以判斷確切死因，未能證實死因與嚴重飲食失調有關，因此以「開放式」結論結案，不作單一定論。

綜合外媒報導，23歲死者李德（Charlotte Leader）居於大曼徹斯特郡保頓（Bolton）的住所，李德在2025年8月6日被發現伏屍家中，她躺臥在床上，身上蓋着棉被，看起來像正在睡覺。法醫評估遺體已「木乃伊化」，與約一年未被人發現的推論十分吻合。

管理公司找警方破門揭發案件

而警方調查單位，發現雪櫃內有保存期限標示到2024年7月的食物，探員表示住所只有前門可進出，屋內只有很少家俬，但櫥櫃中堆了大量包裹與快遞。警方因收到大樓管理公司通知，無法進入單位進行例行公用檢查而破門，始發現李德屍體。

由於現場環境一塵不染，沒有看到非法藥物，也沒有任何可推定自殺意圖證據。死者胞姊卡洛（Caroline Calow）表示，「那個地方看起來像是有人在照顧的房子，不是一個已經完全放棄一切的人的房子」。

死者長期與暴食症對抗

警方指，李德在2022年曾拒絕心理健康服務安排，之後再無聯繫；李德的母親辛姆（Chantay Simm）表示，從2021年9月開始聯絡不上李德，家人沒有停止找她，卻始終都找不到。李德胞姊卡洛（Caroline Calow）指，李德近年孤立自己，長期與暴食症對抗。

警方從李德手機還原她的最後狀態，發現手機近乎沒有和親友往來訊息，反而她反覆與ChatGPT對話，AI成了她唯一的對話對象。

李德手機的最後訊息為2024年7月30日，是與AI的聊天紀錄顯示，「救救我，我又去拿食物了」，系統回覆「你聽起來對擁有食物感到矛盾」，她回應「那是我不想要的食物，這讓人很沮喪」。

屍體木乃伊化難斷確實死因

當地病理學家指遺體因明顯「木乃伊化」，嚴重脫水及組織硬化，已難以判斷確切死因。而嚴重飲食失調確實可能進一步引發電解質失衡與猝死風險，但僅憑現場狀況與遺體情況，無法證實她在過世前是否正處於這狀態，最後法醫下了「開放式」結論結案，不對死因做單一認定。

文章授權轉載自《香港01》

