半顆菜心別丟！日網友實測「還有生命力」 在家種回一整顆高麗菜

超市買回來的半顆高麗菜，剩下的菜心通常會丟掉，但它其實隱藏著驚人的生命力。根據日媒ほ・とせなNEWS報導，日本一名網友Noringo知道「高麗菜心泡水會長出葉子」，好奇若繼續種下去，會長回一顆完整的高麗菜嗎？他因此實測並拍下影片，觀看次數至今已累積1429萬，眾人驚呼「農夫真的太偉大了」、「這也太費工了！」。

這項「再生栽培」實驗於2020年8月開始，Noringo詳細記錄了其中過程。他指出栽種的關鍵第一步是：不能直接把剛切下的菜心埋進土裡，這樣會很快腐爛，秘訣是先「放在土上」，讓根部淺淺地接觸土壤。其中最困難的地方在於「溫度」與「養分」。高麗菜需要低溫才能結球，但天氣太冷又會停止生長。她不得不在11月天氣變冷時，將盆栽移入室內保溫，光是確保生長空間和澆水就非常辛苦。此外，盆栽的土壤能提供的養分有限，種植後期，她必須定期施肥、添加營養液。

影片中，也可看到隨著高麗菜長大，必須換到更大的盆子，並且要時常修剪頂端之外的葉片，將養分集中在頂部，才能促進結球。歷經158天的細心呵護，終於在隔年2月時採收。雖然這顆「再生高麗菜」個頭偏小，但Noringo將它一半做成生菜沙拉、一半和鹽昆布涼拌，感動表示：「可能是現採的關係，口感非常爽脆清甜！」並說「未來想再挑戰松茸的再生栽培」。