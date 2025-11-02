跑20次醫院也不檢查！23歲女「上網買自篩」驗出腸癌 裝設人工肛門

英國一名23歲女子米莉・坦納（Milli Tanner），2021年開始出現腹痛、背痛與血便等症狀，至少看過20次醫生，醫護人員認為只是腸躁症、痔瘡或月經問題，甚至告訴她「妳太年輕，不可能是癌症」。無奈之下，她自行上網購買「糞便免疫化學檢測（FIT）」工具，結果呈現陽性，但公立醫院仍要求排隊等候長達60周，等確診時已是第3期大腸癌。

根據《BBC》報導，米莉最一開始出現症狀時年僅19歲，在英格蘭伍斯特郡擔任清潔工。她表示，從2021年6月至2023年11月間，至少有13次拜訪家庭醫師、1次急診及多次電話諮詢，仍被告知可能是飲食或酒精刺激導致，她甚至拿出血便照片向醫師求助，依然未獲重視。

之後，米莉決定自行採購FIT檢測工具，該測試能檢出糞便中微量血液，協助早期發現腸癌。結果為陽性後，她再次帶報告求診，雖獲轉介做大腸鏡，但因年齡不符「高風險族群」，被排入普通等候名單，需等待約60周。直到院方重複檢測、再次呈陽性，才被列為「急件」。確診時，癌細胞已擴散至淋巴結，病情進入第3期。

米莉後續接受化療、放療與手術，並裝設永久人工肛門。她透露，近期CT與大腸鏡檢查顯示體內已無病變，目前康復良好，她呼籲年輕人「一定要相信自己的身體直覺，持續追問，直到找到真正的原因」。

英國青少年癌症信託（Teenage Cancer Trust）指出，許多年輕患者面臨延誤確診的情況，「癌症雖罕見，但不應因年齡被排除在外」。英國癌症研究中心（Cancer Research UK）最新數據也顯示，自1990年代以來，24歲以下族群腸癌發病率上升74%，專家呼籲政府檢討相關篩檢指引。

