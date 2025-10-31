觀光客變肥羊？台人遊韓頻遇「壞心店員」 他破解手法：比詐騙可惡

台灣人喜愛出國旅遊，其中「南韓」更是許多人心中的熱門首選地之一。不過，近日有網友指出，當地不少觀光熱區的便利商店員工疑似手腳不乾淨，會偷刷其他商品以此騙觀光客的錢，忍不住憤怒直言「這種心態實在比詐騙還可惡啊」。

一名Threads網友表示，近期她到弘大商圈某間超商買東西，第一次結帳時店員稱只能付現，而自己因為在和朋友聊天未注意到價格，於是直接付了2萬韓元（約新台幣430元）並收到找零6500韓元（約新台幣139元）。然而，換朋友結帳時，竟剛好瞄到螢幕顯示一支冰棒要價7800韓元（約新台幣167元），當下便決定將冰退回。

後來原PO與朋友越想越生氣，決定再去同一間超商，順便加買那支冰棒，並全程錄影試圖找出不對勁處。她指出，店員當下就只有不刷「那支冰棒」的條碼，結帳螢幕上還詭異的出現未購買品項，對方卻只用翻譯軟體東扯西扯，無法說出原因。

對此，旅遊部落客「小不點看世界•Paine世界旅遊趣」透露，南韓某些不良超商店員會利用觀光客不懂韓文，及不熟悉幣值，故意偷刷其他高額商品來騙錢，「而且最可怕的是他已經成功很多次了，才能食髓知味一直這樣」。小不點看世界直言，目前有看到有些人要向該超商總部報告、向韓媒爆料，希望能好好處理，「雖然這種騙錢方式不會讓你傾家蕩產，但是這種心態實在比詐騙還可惡啊」。

旅韓網紅「阿揪西放送」指出，壞心員工騙錢的手法是，偷偷結帳顧客未購買的高價商品，受害者若一時不察直接付款、沒有索取明細或看不懂商品名稱，等客人離開便利商店後，該店員就可以將那個高價商品退貨，重新結算實際金額，再把差額收進自己口袋。

不過這招對信用卡交易無效，「阿揪西放送」解釋，信用卡刷退會直接將錢退回卡片，庫存也對不上，因此一些不良超商員工會找理由說「不能刷卡，只能付現」。