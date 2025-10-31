快訊

太噁！日男闖車站男廁伸手捧尿喝下還道謝 高中生嚇壞報警

聯合新聞網／ 綜合報導
日本媒體報導一名男子進入男廁伸手接尿並喝掉，行為令人匪夷所思。 示意圖／Ingimage
根據日媒「神戶新聞」報導，日本兵庫縣發生一起令人匪夷所思的案件。一名57歲的男性照服員，因闖入車站男廁並做出異常行為，於29日遭兵庫縣西宮署以無正當理由入侵建築物的嫌疑逮捕。

這樁離譜案件發生在今年9月1日下午4點半左右，地點位於西宮市的阪急電鐵西宮北口站內。這名57歲的伊丹市照服員，在沒有正當理由的情況下進入男廁，隨即跑到一名正在使用小便斗的高中男學生身旁，伸手接住其尿液後喝下，並說了聲「謝謝」後離開。警方接獲高中生報案後，調閱監視器畫面鎖定嫌犯，並於本月29日將他逮捕，嫌犯對犯行坦承不諱。

此案經報導後，其超越常理的變態行徑立刻引發日本網友熱議。一名網友驚恐表示，這則新聞讓他瞬間想起恐怖的童年回憶。「我想起小時候，在公園廁所前被一個不認識的阿姨問『我可以喝你的尿嗎？』」他表示，當時因為還不懂什麼叫「變態」，所以沒有覺得害怕，但現在回想起來只覺得毛骨悚然。

其他網友也紛紛表示難以理解，「這世界真的什麼人都有」。有人將此案與過去其他怪談般的犯罪新聞相提並論，直呼「這簡直噁心到了極點」。不過也有網友提出另一個觀點，「男性進入男廁，被控無正當理由入侵建築，有點難理解。說是猥褻之類的話還比較有道理。」

照服員 廁所 猥褻 小便斗 神戶 日本

根據日媒「神戶新聞」報導，兵庫縣發生一起令人匪夷所思的案件。一名57歲的男性照服員，因闖入車站男廁並做出異常行為，於29日遭兵庫縣西宮署以無正當理由入侵建築物的嫌疑逮捕。

豪華郵輪悲劇…8旬嬤花160萬跟團被丟包孤島慘死 女兒心碎怒轟業者

澳洲大堡礁發生一起離奇又令人心痛的郵輪意外。80多歲澳洲婦人蘇珊（Suzanne Rees）在參加豪華郵輪登島行程時，不慎與團體走散，遭船隻遺留在無人島上。經全力搜救後，蘇珊被發現陳屍於蜥蜴島（Lizard Island）山區，當地警方證實她疑似在休息途中意外喪生。這起事件震驚旅遊界，也引發外界對「郵輪旅客安全管理」的高度關注。

兩名一戰澳洲士兵瓶中信 逾百年後在澳海灘被拾獲 孫輩收到難置信

兩名澳洲士兵1916年啟程前往法國參加一次世界大戰時，懷抱著喜悅心情寫下的「瓶中信」，在一個多世紀後，於澳洲西南海岸被人...

加入健身潮？日本熊爬上體育館「引體向上」 網大驚：好狂的核心

最近日本多地接連發生熊闖入學校的驚險事件，讓不少人心驚膽戰，也引發網友熱烈討論。根據日媒報導，29日上午，山形市一所私立大學的室內練習場內，一隻熊被目擊沿著網架移動，場面宛如電影情節，驚險萬分。

18歲月薪破60萬！她7年後存款全花光「慘背債務」 繳不出信用卡費

對多數日本人來說，18歲能月入300萬日圓（約新台幣60萬元），簡直是天方夜譚。但有些人為了賺錢生活，憑藉優秀的外貌與...

訂外送要小心！超噁對話曝顧客地址喊「身材好」 韓女再揭恐怖經歷

南韓一名女網友近日在論壇上控訴，明明已註明「請放門口並傳訊通知」，但外送員卻站在門外久久...

