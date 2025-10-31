太噁！日男闖車站男廁伸手捧尿喝下還道謝 高中生嚇壞報警

澳洲大堡礁發生一起離奇又令人心痛的郵輪意外。80多歲澳洲婦人蘇珊（Suzanne Rees）在參加豪華郵輪登島行程時，不慎與團體走散，遭船隻遺留在無人島上。經全力搜救後，蘇珊被發現陳屍於蜥蜴島（Lizard Island）山區，當地警方證實她疑似在休息途中意外喪生。這起事件震驚旅遊界，也引發外界對「郵輪旅客安全管理」的高度關注。

2025-10-30 18:19