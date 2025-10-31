聽新聞
太噁！日男闖車站男廁伸手捧尿喝下還道謝 高中生嚇壞報警
根據日媒「神戶新聞」報導，日本兵庫縣發生一起令人匪夷所思的案件。一名57歲的男性照服員，因闖入車站男廁並做出異常行為，於29日遭兵庫縣西宮署以無正當理由入侵建築物的嫌疑逮捕。
這樁離譜案件發生在今年9月1日下午4點半左右，地點位於西宮市的阪急電鐵西宮北口站內。這名57歲的伊丹市照服員，在沒有正當理由的情況下進入男廁，隨即跑到一名正在使用小便斗的高中男學生身旁，伸手接住其尿液後喝下，並說了聲「謝謝」後離開。警方接獲高中生報案後，調閱監視器畫面鎖定嫌犯，並於本月29日將他逮捕，嫌犯對犯行坦承不諱。
此案經報導後，其超越常理的變態行徑立刻引發日本網友熱議。一名網友驚恐表示，這則新聞讓他瞬間想起恐怖的童年回憶。「我想起小時候，在公園廁所前被一個不認識的阿姨問『我可以喝你的尿嗎？』」他表示，當時因為還不懂什麼叫「變態」，所以沒有覺得害怕，但現在回想起來只覺得毛骨悚然。
其他網友也紛紛表示難以理解，「這世界真的什麼人都有」。有人將此案與過去其他怪談般的犯罪新聞相提並論，直呼「這簡直噁心到了極點」。不過也有網友提出另一個觀點，「男性進入男廁，被控無正當理由入侵建築，有點難理解。說是猥褻之類的話還比較有道理。」
