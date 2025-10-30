豪華郵輪悲劇…8旬嬤花160萬跟團被丟包孤島慘死 女兒心碎怒轟業者

澳洲大堡礁發生一起離奇又令人心痛的郵輪意外。80多歲澳洲婦人蘇珊（Suzanne Rees）在參加豪華郵輪登島行程時，不慎與團體走散，遭船隻遺留在無人島上。經全力搜救後，蘇珊被發現陳屍於蜥蜴島（Lizard Island）山區，當地警方證實她疑似在休息途中意外喪生。這起事件震驚旅遊界，也引發外界對「郵輪旅客安全管理」的高度關注。

根據「BBC」與「Courier Mail」等媒體報導，這起事件發生於10月25日，事發地點位於凱恩斯北方約250公里的大堡礁蜥蜴島。蘇珊當時隨澳洲郵輪公司「珊瑚探險」（Coral Expeditions）所屬的豪華郵輪「珊瑚冒險家號」（Coral Adventurer）進行60天環澳跟團行程，票價8萬澳幣左右（約新台幣161.4萬元）。當天她與其他乘客一同登島健行，挑戰島上最高峰「庫克遠眺峰」（The Cook's Look），但途中因體力不支選擇休息，未能及時回到集合地點。

據悉，郵輪於日落時分離開島嶼，直到晚間才驚覺少了乘客。船員緊急折返展開搜尋，並通報澳洲海事安全局（AMSA），搜救行動持續至深夜，直至隔日清晨才尋獲蘇珊遺體。警方初步排除他殺可能，研判為「突發且無可疑情形的死亡事件」，並將完整報告提交給驗屍官。

蘇珊的女兒凱瑟琳（Katherine Rees）接獲消息後感到震驚和悲痛，她心碎表示：「母親在登山途中身體不適，卻被要求自行下山休息，沒有任何人陪同或護送。」她指出，這起事件顯然是照護疏忽與缺乏常識的結果，「我希望驗屍調查能釐清公司本該採取哪些措施，或許就能挽救我母親的生命」。

另一艘途經蜥蜴島的遊艇乘客崔西（Traci Ayris）向澳洲廣播公司（ABC）透露，當晚約午夜時分，她目睹一架直升機在島上空盤旋，利用探照燈掃射山徑，隨後有約7名持手電筒的搜救人員登島搜尋，整場搜救行動宛如「電影情節」。行動持續至凌晨3時仍未果，直升機隔天清晨再度起飛，最終在特定區域發現遺體。崔西說：「我們立刻知道她已經罹難，因為搜救人員被迅速召回，沒人再靠近那片區域，直到警方抵達為止。」

澳洲海事安全局表示，接獲通報的時間為25日晚間9時，並強調會與警方及相關單位共同調查事件。當局指出，郵輪公司有責任確保乘客上下船的安全紀錄，且此類失蹤事件「極為罕見」。

珊瑚探險公司執行長馬克．費菲爾德（Mark Fifield）發表聲明，對此「令人深感悲痛的事件」表示哀悼，並已聯絡死者家屬提供支援。他強調公司正全力配合昆士蘭警方及海事單位調查，「我們深感遺憾，正盡力協助家屬與當局釐清經過。」目前郵輪已恢復航程，繼續前往北方達爾文（Darwin）。

「珊瑚冒險家號」為中型探險郵輪，可搭載約120名乘客與46名船員，主打能深入偏遠海岸，並以小艇載客登陸探訪。這起突發事件讓許多旅遊業者再度檢討郵輪安全機制，旅遊網站「Sailawaze」專欄編輯哈莉特．馬林森（Harriet Mallinson）指出，現代郵輪多配備高科技監控系統，理論上應能精準掌握每位乘客的登離狀況，「郵輪公司對上下船管理極為嚴謹，這起事件極可能是罕見的悲劇性個案」。