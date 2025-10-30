快訊

加入健身潮？日本熊爬上體育館「引體向上」 網大驚：好狂的核心

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。圖／ingimage
示意圖。圖／ingimage

最近日本多地接連發生熊闖入學校的驚險事件，讓不少人心驚膽戰，也引發網友熱烈討論。根據日媒報導，29日上午，山形市一所私立大學的室內練習場內，一隻熊被目擊沿著網架移動，場面宛如電影情節，驚險萬分。

事件曝光後，在台灣社群平台「Threads」上掀起熱烈討論。一名台灣網友幽默表示：「天啊！剛才看到的新聞，熊跑到學校的體育館裡面~做運動嗎？」此話一出，引來大批網友熱議，留言區瞬間笑聲不斷。

有網友表示：「日本熊簡直像高雄中山大學猴子化！」還有人驚呼：「熊有那麼會爬高嗎？太恐怖了吧！本想出國去北海道泡溫泉的，我叫家人先緩緩好了」、「能爬高、能下海，被攻擊的人真的沒地方躲！」更有網友腦洞大開：「確定不是AI？」、「再不管制一下，他都要拿大學畢業證書了！」

其他網友也紛紛加入幽默行列：「好狂的核心」、「這熊可以當體育老師」、「熊都跑到體育館做引體向上了，我還在脆發廢文，該檢討了」、「好誇張的熊喔，會不會是人變的？日本熊好像比較聰明，美國的熊都笨笨的！」

黑熊 日本 Threads

