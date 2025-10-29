18歲月薪破60萬！她7年後存款全花光「慘背債務」 繳不出信用卡費

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人為了賺錢生活，憑藉優秀的外貌與談吐能力，選擇到夜總會、酒店工作。不過，這樣的「快錢人生」並非人人能承受，有人因此陷入整形與精神耗竭的惡性循環。示意圖／AI生成
對多數日本人來說，18歲能月入300萬日圓（約新台幣60萬元），簡直是天方夜譚。但有些人為了賺錢生活，選擇憑藉優秀的外貌與談吐能力，到夜總會、酒店工作，靠著高額小費迅速累積財富。不過，這樣的「快錢人生」並非人人能承受，有人因此陷入整形與精神耗竭的惡性循環。

據日媒「まいどなニュース」報導，日本一名現年25歲的女性S小姐回顧自己從16歲開始工作的經歷，她透露當時在非法酒店打工，時薪約2500至4000日圓（約新台幣502至803元），雖然薪資不算高，但對未成年的學生來說仍是一筆可觀的收入。

高中畢業後，她離開家鄉前往東京發展，在所謂的「JK按摩店」（店員會穿著女高中生制服陪聊與按摩服務）工作。憑著討人喜歡的外型與善於取悅顧客的談吐，她的收入迅速攀升，月薪飆破300萬日圓。S小姐笑稱，自己當時沉迷於酒吧，每個月都要把收入的一半花在那裡，「那時候太容易賺錢，反而覺得月薪只有100萬日圓（約新台幣20萬元）『不夠用』」。

然而，隨著年齡增長與外貌變化，她在業界的競爭力開始下降。為了維持收入，她轉往其他類型的職業，包括夜總會、交友型餐飲店，「我還去做了整形手術」。S小姐指出，若想在夜總會拿到高薪，唯一條件就是成功向顧客推銷昂貴的香檳，否則賺不到多少錢。

高收入的背後，也伴隨著健康與心理上的風險。她坦言，某次因提供無防護服務感染性病，被迫長期休養，之後甚至陷入憂鬱、無法工作。「休養期間幾乎把所有存款都花光，最後變成負債。現在回想起來，只能苦笑說早知道該存點錢。」S小姐說，當時自己甚至連信用卡費都繳不出來，不過目前她已逐步恢復工作與生活節奏，但仍背負經濟壓力與心理創傷。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

