18歲月薪破60萬！她7年後存款全花光「慘背債務」 繳不出信用卡費

必須向校園欺凌說不！泰國北碧府1名10歲男童遭同學欺凌，用自製紋身槍在其額頭、手臂及腿上紋上粗俗不雅字詞及圖案，令其身心靈受創。有紋身師於網上得悉事件後，主動提出免費為男童進行激光洗紋身療程，幫助男童重拾笑容與自信。

2025-10-29 09:03