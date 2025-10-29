訂外送要小心！超噁對話曝顧客地址喊「身材好」 韓女再揭恐怖經歷

南韓一名女網友近日在論壇上控訴，明明已註明「請放門口並傳訊通知」，但外送員卻站在門外久久不離開，讓她感到極度害怕。事件曝光後，引來許多女性網友共鳴，甚至有網友揭露部分外送員之間，疑似私下討論女性顧客的外貌與住址，引發輿論譁然。

據韓媒「뉴스1」報導，這名代號為A的女網友表示，自己每周會點兩三次外送，向來都採「非面對面取餐」，但日前她訂了沙拉與咖啡，聽見敲門聲後因人在洗手間，約十分鐘後才出來，沒想到外送員竟仍站在門前，手裡拿著餐點。她嚇得立刻搶過食物並關上門，之後整個人癱坐在地上。

A女坦言，她雖然想向客服反映，但又擔心對方掌握自己住址，最後只能選擇沉默，「雖然他什麼也沒做，但我真的不知道該怎麼辦，只能放棄」。

貼文引發熱烈討論，一名男性網友留言表示，自己也曾遇過類似情況，他坦言，如今「連外送都不敢安心收了」。另一名網友則透露，外送員曾假裝「送錯餐」，故意敲門確認住戶身份，「他看到是男性時表情明顯失望」。

最令人震驚的是，一名在社群「X」（原為Twitter）網友貼出截圖指出，部分外送員疑似會在群組中分享顧客資訊，從圖中可見一名外送員好像誤傳訊息給女顧客本人，內容竟是「（住宿地址）有胸部很大的女生」，在發現傳錯後才緊急道歉「真的非常抱歉，您一定覺得非常不愉快吧，我會把餐費重新匯到您的帳戶上退款」。

原PO透露，當她第一次看到這張對話紀錄的截圖時非常震驚。截至目前，該篇貼文瀏覽人數已破900萬，許多南韓網友表示，「這位外送員瘋了吧」、「我第一次看到這張截圖的時候也嚇了一跳…」、「我的天啊，我要吐了」、「客戶資料應該要完全保密吧」。

一名台灣網友轉發貼文到Threads指出，部分外送員甚至會在群組討論女性顧客的住址，並評價對方的外觀及穿著，提醒大家「當外送抵達開門時，要多小心」。