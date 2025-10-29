聽新聞
0:00 / 0:00
校園霸凌！泰國10歲男童額頭遭同學紋不雅字 暖心紋身師免費洗掉
必須向校園欺凌說不！泰國北碧府1名10歲男童遭同學欺凌，用自製紋身槍在其額頭、手臂及腿上紋上粗俗不雅字詞及圖案，令其身心靈受創。有紋身師於網上得悉事件後，主動提出免費為男童進行激光洗紋身療程，幫助男童重拾笑容與自信。
綜合外媒報道，該男童早前被同學用縫紉針及墨水筆在額頭及手腳紋上粗俗不雅字詞及圖案，相關紋身照片其後於網上熱傳。紋身師考克（Janjira Frame Kaewket）得悉事件後，主動提出協助，他表示：「我很震驚，竟然有人敢在這麼小的孩子身上紋身。」
紋身師出手相助 免費做激光洗紋身療程
男童獲安排到考克的美容院進行免費激光洗紋身療程，由於同學非使用專案紋身槍，紋身深度不夠，大約需進行3次療程就能完全去除紋身。
善心紋身師免費助除紋身
考克說，「去除紋身其實只需15分鐘就能完成，由於男童年紀小，所以加大麻醉劑量，至效用長達約1小時」。除了額頭的紋身，考克亦免費為男童去除手腳的字詞及圖案。
事件於網上引起熱議，不少網民批評欺凌者「不人道」，怒斥「誰會這麼殘忍？」、「那些對他這樣做的人真可恥」。有不少人讚賞考克的善心，「她真是太好了，這世界需要更多這樣的人」、「感謝這位非常善良的女子」。
延伸閱讀：
聾啞家庭來港旅遊！乘小巴不懂付款 港女主動幫忙獲激讚：是天使
狗狗跑出馬路！小巴慢駛等牠上行人路 司機罵後1句話顯鐵漢柔情
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言