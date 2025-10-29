快訊

校園霸凌！泰國10歲男童額頭遭同學紋不雅字 暖心紋身師免費洗掉

香港01／ 撰文：謝茜嘉
紋身師考克於網上得悉事件後，主動提出免費為男童進行激光洗紋身療程。（facebook圖片）

必須向校園欺凌說不！泰國北碧府1名10歲男童遭同學欺凌，用自製紋身槍在其額頭、手臂及腿上紋上粗俗不雅字詞及圖案，令其身心靈受創。有紋身師於網上得悉事件後，主動提出免費為男童進行激光洗紋身療程，幫助男童重拾笑容與自信。

綜合外媒報道，該男童早前被同學用縫紉針及墨水筆在額頭及手腳紋上粗俗不雅字詞及圖案，相關紋身照片其後於網上熱傳。紋身師考克（Janjira Frame Kaewket）得悉事件後，主動提出協助，他表示：「我很震驚，竟然有人敢在這麼小的孩子身上紋身。」

紋身師出手相助　免費做激光洗紋身療程

男童獲安排到考克的美容院進行免費激光洗紋身療程，由於同學非使用專案紋身槍，紋身深度不夠，大約需進行3次療程就能完全去除紋身。

善心紋身師免費助除紋身

考克說，「去除紋身其實只需15分鐘就能完成，由於男童年紀小，所以加大麻醉劑量，至效用長達約1小時」。除了額頭的紋身，考克亦免費為男童去除手腳的字詞及圖案。

事件於網上引起熱議，不少網民批評欺凌者「不人道」，怒斥「誰會這麼殘忍？」、「那些對他這樣做的人真可恥」。有不少人讚賞考克的善心，「她真是太好了，這世界需要更多這樣的人」、「感謝這位非常善良的女子」。

校園霸凌！泰國10歲男童額頭遭同學紋不雅字 暖心紋身師免費洗掉

