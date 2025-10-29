南非婦「雪糕摻入老鼠藥」毒死繼女！再淋滾水棄屍水溝

快訊

香港01／ 撰文：桃樂斯
涉嫌毒害繼女致死的37歲婦人馬辛加（Clara Masinga）預謀殺人罪罪成，被判監禁23年。（網上圖片）
南非有女子多年前涉嫌毒害繼女致死，當地法院近日宣告最終判決。涉事婦人當年將摻有老鼠藥冰淇淋拿給繼女吃，在對方身亡後，將其屍體丟到水溝，再淋潑沸水企圖模糊對方死因，被捕後供稱是為了激怒女童生母才會狠下毒手。

案件經過多年審理，檢察官批評女子罪行惡劣，認為她「殺害了一名無辜兒童，並進一步褻瀆屍體」。法官雖認同任何判決都無法挽回失去的生命，但認為是次事件「有令人信服的情節」，因而判處馬辛加「預謀殺人罪」罪成，需囚押23年。

綜合外媒報道，事發於2015年3月21日，南非37歲婦人馬辛加（Clara Masinga）涉嫌毒殺繼女被捕。當時馬辛加聲稱友人有衣服想贈予11歲女繼女甘比（Jennifer Gumbi），於是邀請她到其和父親住處內等候。

雪糕摻入老鼠藥　南非婦毒死11歲繼女

馬辛加還叫來同夥，請對方在家裏陪伴甘比，她則前往附近商店購買冰淇淋和老鼠藥。兩人之後合力將老毒藥碾碎，拌入冰淇淋內，再拿給甘比進食。確認甘比被毒死後，兩人再將屍體棄置某處水溝，為了模糊死因，更往甘比身上潑灑滾燙的沸水。

婦人被捕承認罪行　稱為激怒女童生母下毒手

馬辛加被捕後對罪行直認不諱，聲稱是為了激怒甘比生母才會狠下毒手。案件經過長達10年的審理，於2025年10月15日終於有了最終宣判結果。檢察官辛德拉（Senzo Zindela）強調馬辛加罪行惡劣，認為她「殺害了一名無辜兒童，並進一步褻瀆屍體」。

婦人「預謀殺人罪」罪成　被判囚23年

法官明白被告因仇視死者母親而殺害對方孩子，任何判決都無法挽回失去的生命，但認為是次事件「有令人信服的情節」，可以判比最低刑期較短短的監禁，因而判處馬辛加「預謀殺人罪」罪成，需監禁23年。

文章授權轉載自《香港01》

