早上出門發現車被撞！他見肇事者「情書」笑了 網歪樓讚：字超級美

一早出門若發現車子被撞了，一天的好心情可能都毀了！日本一名車主分享，日前外出前發現車子被擦撞，肇事者雖不在現場，卻留下字條說明事發過程，並留下聯繫方式，負責任的舉動引來網友一致肯定，車主也以輕鬆的視角看待此事，笑稱「收到了一封『情書』」。

「早上起來，發現車上被夾了一封『情書』」，日本一名網友以幽默的口吻分享，日前要外出時發現車子被擦撞，肇事者雖然沒有待在現場，卻留了張字條，不僅另外用夾鏈袋包裝、避免淋濕，還以整齊乾淨的筆跡寫道，「把車開進車庫時，不小心擦到了您車子的左前方，真的非常抱歉」，同時留下聯絡方式，請車主聯繫。

肇事者沒有選擇「撞後不理」，而是特地留下字條以示負責，讓該名車主感受到了對方的誠意。從他與網友的對話得知，遭擦撞車子保險桿上有約60公分乘60公分的烤漆剝落，還不確定能否只靠鈑金就修好。

此外，車主也透露，肇事者是一名女性，目前已確認對方的住址，並證實該起擦撞事故並非詐騙事件。他也在留言區開玩笑表示，「不是肇事逃逸真是太好了。感覺對方是個好人，所以暫時考慮一起去最近的派出所『約會』。」

而字條上工整、漂亮的字跡，也讓網友們讚嘆不已，「字寫得真漂亮」、「字寫得又工整又漂亮，還有微微往右上方傾斜，給人印象很好」、「字好美，真讓人羨慕」，也有人留言表示，「看起來是位很誠懇的人呢」、「我覺得當下應該請警方到場會比較好」。