快訊

還有機會！大樂透頭獎連12摃 周五獎金上看4.8億元

川普APEC玩「快閃」舞台留給習近平 專家：美做錯一事反幫了大陸

聽新聞
0:00 / 0:00

早上出門發現車被撞！他見肇事者「情書」笑了 網歪樓讚：字超級美

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名網友的車子遭他人擦撞，肇事者留字條寫下聯絡方式，漂亮的字跡引起討論。示意圖／ingimage
日本一名網友的車子遭他人擦撞，肇事者留字條寫下聯絡方式，漂亮的字跡引起討論。示意圖／ingimage

一早出門若發現車子被撞了，一天的好心情可能都毀了！日本一名車主分享，日前外出前發現車子被擦撞，肇事者雖不在現場，卻留下字條說明事發過程，並留下聯繫方式，負責任的舉動引來網友一致肯定，車主也以輕鬆的視角看待此事，笑稱「收到了一封『情書』」。

「早上起來，發現車上被夾了一封『情書』」，日本一名網友以幽默的口吻分享，日前要外出時發現車子被擦撞，肇事者雖然沒有待在現場，卻留了張字條，不僅另外用夾鏈袋包裝、避免淋濕，還以整齊乾淨的筆跡寫道，「把車開進車庫時，不小心擦到了您車子的左前方，真的非常抱歉」，同時留下聯絡方式，請車主聯繫。

肇事者沒有選擇「撞後不理」，而是特地留下字條以示負責，讓該名車主感受到了對方的誠意。從他與網友的對話得知，遭擦撞車子保險桿上有約60公分乘60公分的烤漆剝落，還不確定能否只靠鈑金就修好。

此外，車主也透露，肇事者是一名女性，目前已確認對方的住址，並證實該起擦撞事故並非詐騙事件。他也在留言區開玩笑表示，「不是肇事逃逸真是太好了。感覺對方是個好人，所以暫時考慮一起去最近的派出所『約會』。」

而字條上工整、漂亮的字跡，也讓網友們讚嘆不已，「字寫得真漂亮」、「字寫得又工整又漂亮，還有微微往右上方傾斜，給人印象很好」、「字好美，真讓人羨慕」，也有人留言表示，「看起來是位很誠懇的人呢」、「我覺得當下應該請警方到場會比較好」。

日本 車主 車禍

延伸閱讀

美貌炸裂！日本女主播換上戰袍 神還原動漫女角「明日香」粉絲嗨翻

沒隱私？這辦公室設計成Z世代惡夢 日本上班族曝上司1舉動讓人發毛

冷豔美女掰了？日偶像16歲舊照曝光 5年「逆生長神顏」本人都震驚

轉戰暗黑界？日AV女優出道作露「熟悉2顆痣」 老司機秒起底過去身分

相關新聞

早上出門發現車被撞！他見肇事者「情書」笑了 網歪樓讚：字超級美

一早出門若發現車子被撞了，一天的好心情可能都毀了！日本一名車主分享，日前外出前發現車子被擦撞，肇事者雖不在現場，卻留下字條說明事發過程，並留下聯繫方式，負責任的舉動引來網友一致肯定，車主也以幽默的視角看待此...

全場安靜！巴拿馬佳麗「誤聽國名」鬧烏龍爆紅 萬國小姐尷尬畫面曝

10月18日在泰國舉行的《2025年度萬國小姐》（Miss Grand International）決賽發生一件尷尬事件，巴拿馬小姐赫雷拉（Isa...

古生物研究震撼彈！7千萬年前「恐龍蛋」曝光 保存狀態完美

阿根廷古生物學家在里奧內格羅地區進行挖掘時，意外發現一顆完整無缺的恐龍蛋，距今約7,000萬年，保存狀態幾乎完美，令科學界驚嘆。研究團隊指出，雖然該區曾挖出恐龍化石，但蛋能如此完整保存「極為罕見」。

海膽真的會吃烏龍麵！日本高中生聯手業者救生態 肉質更鮮甜

提到日本香川縣，多數人腦中浮現的都是「讚岐烏龍麵」。但你想像過海膽也吃烏龍麵的奇特景象嗎？根據日媒「RSK山陽放送」報導，香川縣多度津高中的水產科學生，與當地餐飲集團「遊食房屋」合作，推出了一款跌破眾人眼鏡的「讚岐烏龍麵海膽」，這項有趣的發明，背後竟是為了解決棘手的海洋生態與食物浪費問題。

女友屍藏陽台7年！疑兇結婚新婚妻不知伴屍 1原因揭發內情極悲哀

日本傳媒近日報導一宗駭人藏屍命案，男子殺害女友後將屍體藏在陽台長達7年，其後結婚娶妻，新婚妻子入住1年後仍沒有發現任何異樣…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。