全場安靜！巴拿馬佳麗「誤聽國名」鬧烏龍爆紅 萬國小姐尷尬畫面曝

10月18日在泰國舉行的《2025年度萬國小姐》（Miss Grand International）決賽發生一件尷尬事件，巴拿馬小姐赫雷拉（Isamar Herrera）聽錯國名，誤以為自己晉級22強，激動上前慶祝，主持人其後更正晉級的是巴拉圭小姐，令全場氣氛陷入一片尷尬。相關片段在網路上瘋傳，有網友笑稱她以一場烏龍贏得比冠軍更多的流量。

影片顯示，當主持逐一宣布進入22強名單時，赫雷拉誤以為叫到自己的國家名稱「Panama」，隨即滿懷喜悅地走到舞台中央，面帶笑容揮手致意。鏡頭也即時對準她，直播著她的勝利興奮笑容和自豪眼神，但現場觀眾卻一片靜默。

數秒後，主持人急忙澄清並道歉，稱晉級的是巴拉圭「Paraguay」小姐。主持人隨後馬上打圓場稱，大廳內非常吵鬧，擠滿來自世界各地的粉絲。赫雷拉這才發現烏龍一場，只好神情尷尬地回到原位，而真正晉級的巴拉圭佳麗羅梅羅（Cecilia Romero）則出列受賀。台上其他國家佳麗紛紛露出的驚訝神情。

At the Miss Grand International pageant, the contestant from Panama caused an awkward moment when she thought her country’s name had been called, but it was actually Miss Paraguay who was announced. pic.twitter.com/ESy5esJqZ5 — Klaus 🇸🇪 (@Klausfigu) 2025年10月19日

延伸閱讀：

諾貝爾文學獎揭曉 韓國作家韓江奪魁 首位亞洲女得主

美國爆人踩人 啦啦隊錦標賽2家長鬥毆引恐慌 10人受傷

文章授權轉載自《香港01》