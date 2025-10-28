全場安靜！巴拿馬佳麗「誤聽國名」鬧烏龍爆紅 萬國小姐尷尬畫面曝
10月18日在泰國舉行的《2025年度萬國小姐》（Miss Grand International）決賽發生一件尷尬事件，巴拿馬小姐赫雷拉（Isamar Herrera）聽錯國名，誤以為自己晉級22強，激動上前慶祝，主持人其後更正晉級的是巴拉圭小姐，令全場氣氛陷入一片尷尬。相關片段在網路上瘋傳，有網友笑稱她以一場烏龍贏得比冠軍更多的流量。
影片顯示，當主持逐一宣布進入22強名單時，赫雷拉誤以為叫到自己的國家名稱「Panama」，隨即滿懷喜悅地走到舞台中央，面帶笑容揮手致意。鏡頭也即時對準她，直播著她的勝利興奮笑容和自豪眼神，但現場觀眾卻一片靜默。
數秒後，主持人急忙澄清並道歉，稱晉級的是巴拉圭「Paraguay」小姐。主持人隨後馬上打圓場稱，大廳內非常吵鬧，擠滿來自世界各地的粉絲。赫雷拉這才發現烏龍一場，只好神情尷尬地回到原位，而真正晉級的巴拉圭佳麗羅梅羅（Cecilia Romero）則出列受賀。台上其他國家佳麗紛紛露出的驚訝神情。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言