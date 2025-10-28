古生物研究震撼彈！7千萬年前「恐龍蛋」曝光 保存狀態完美

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
阿根廷古生物學家在里奧內格羅地區進行挖掘時，意外發現一顆完整無缺的恐龍蛋，距今約7,000萬年，保存狀態幾乎完美，令科學界驚嘆。研究團隊指出，雖然該區曾挖出恐龍化石，但蛋能如此完整保存「極為罕見」。

紐約郵報》（New York Post）報導，阿根廷自然科學博物館古生物學家穆尼奧斯（Gonzalo Leonel Muñoz）受訪時表示，這顆恐龍蛋約與鴕鳥胚胎大小相當，推測屬於晚白堊紀的小型肉食性恐龍「波拿巴恐爪龍」（Bonapartenykus）屬。他解釋，肉食性恐龍的蛋殼薄、結構脆弱，與鳥類相似，因此能保留至今幾乎完好無損，實屬難得。

研究團隊在instagram上發布照片，可見這顆恐龍蛋外觀潔白如煮熟的雞蛋，首席研究員阿格諾林（Federico Agnolín）小心捧著。這顆恐龍蛋與其他樣本已送往阿根廷自然科學博物館進一步檢測，科學家將以高解析掃描確認蛋內是否仍保留胚胎。

研究員捧著蛋，笑容滿面。圖擷自paleocueva.lacev
研究員捧著蛋，笑容滿面。圖擷自paleocueva.lacev

穆尼奧斯指出，若能確認內含胚胎，將可揭示該物種的生長階段與孵化特徵，進一步釐清恐龍蛋如何演化為鳥類蛋的過程，「任何資訊都可能是全新的、對研究極具價值的發現」。至於是否能從中提取DNA重現恐龍，團隊尚未回應，但這一罕見發現，無疑為古生物學研究再添重要線索。

