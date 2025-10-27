快訊

海膽真的會吃烏龍麵！日本高中生聯手業者救生態 肉質更鮮甜

聯合新聞網／ 綜合報導
香川縣研發以廢棄烏龍麵養殖紫海膽，希望解決海洋生態和剩食問題。紫海膽示意圖。 圖／Ingimage
香川縣研發以廢棄烏龍麵養殖紫海膽，希望解決海洋生態和剩食問題。紫海膽示意圖。 圖／Ingimage

提到日本香川縣，多數人腦中浮現的都是「讚岐烏龍麵」。但你想像過海膽也吃烏龍麵的奇特景象嗎？根據日媒「RSK山陽放送」報導，香川縣多度津高中的水產科學生，與當地餐飲集團「遊食房屋」合作，推出了一款跌破眾人眼鏡的「讚岐烏龍麵海膽」，這項有趣的發明，背後竟是為了解決棘手的海洋生態與食物浪費問題。

會有這個異想天開的點子，有兩個原因。第一是近年日本沿海的紫海膽異常繁殖，牠們大量啃食海藻類，讓其他魚貝類難以生存，嚴重破壞海洋環境；另一點是「遊食房屋」旗下3間烏龍麵店，每天會產生約10公斤賣不完的「廢棄烏龍麵」，於是這群高中生和業者便產生這種一石二鳥的嶄新創意。

但海膽為什麼會吃烏龍麵呢？該計畫的負責人細川雅數笑說，關鍵在於「海膽是雜食性」。他當初研判海膽什麼都吃，應該也會接受烏龍麵，「結果牠們真的吃了，真是太好了。」記者現場觀察表示，海膽吃烏龍麵時，外表看起來只是把麵插在牠們的刺上，但事實上牠們正在享用著這份「香川特產」。

這些吃烏龍麵長大的海膽顏色比一般海膽更白、更有甜味，海味比較淡，入口即化。學生也表示，餵食烏龍麵讓海膽的肉質更飽滿，味道也更圓潤。這項發明不僅成功將每日10公斤的廚餘變成飼料，更能改善海洋環境、還有高品質的美味，可謂一舉數得，已正式限量販售中。

