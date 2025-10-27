女友屍藏陽台7年！疑兇結婚新婚妻不知伴屍 1原因揭發內情極悲哀

日本傳媒近日報導一宗駭人藏屍命案，男子殺害女友後將屍體藏在露台長達7年，其後結婚娶妻，新婚妻子入住1年後仍沒有發現任何異樣，直至房地產房仲上門催收房租才揭發事件。男子受審時報稱女友想尋死，他殺成對方成全其願望後藏屍，最終依唆使謀殺罪被判入獄5年6個月。

綜合日媒報導，男子藤本孝明早年與女友永田江利佳同居在關西地區一租屋處，他於2010年殺害當時只有21歲的永田江利佳。他聲稱自己與永田都是「被社會所遺棄的人」，女友經歷人生低潮，多次透露有尋死念頭，甚至請他幫忙，最終「親手終結她的性命」，他稱犯案是「只是想實現她的心願」，而支持他活着唯一的念頭就是達成女友的心願。

新婚妻入住單位1年未察覺異樣

藤本孝明殺死了女友後，先將屍體放置在浴室，可是難忍惡臭，便將屍體移放至陽台，以毯子厚厚覆蓋住，一直放在陽台多年。約2015年，藤本孝明與23歲女友藤本美雪結婚，2人在屋內伴屍住了1年，而藤本孝明以排水管發出臭味，吩咐妻子不要打開露台的窗戶，故妻子一直未有發現真相。

至2017年，房地產經紀上門催收房租，驚見露台有1件被毛毯緊緊包覆的物體，掀開毯子驚見是1具僅穿內衣褲的女性骸骨，當場被嚇呆，然後立即報警。警方接報到場，在屋內搜出1張藤本親寫的字條：「7年前我殺了女友，我想與她一起死，但我辦不到」，其後藤本在餐廳被逮捕。

男子因唆使謀殺罪遭判入獄5年6個月 前妻獲釋

檢控方認定死者永田並非真有尋死之意，要求判處藤本孝明入獄15年，不過法院最後裁定藤本誤判了死者的意願，依唆使謀殺罪判處他入獄5年6個月。藤本的妻子曾涉嫌窩藏罪犯而一度被拘捕，但終因證據顯示她毫不知情，未有被起訴。

