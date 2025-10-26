泰國王太后逝世 曼谷UNIQLO「1舉動」網驚：公關太會了

泰國王太后詩麗吉（Queen Mother Sirikit）於10月24日晚間辭世，享壽93歲，全國隨即進入哀悼期。消息一出，民眾紛紛換上素色服裝致哀，而在曼谷一間UNIQLO門市，品牌的即時反應更意外成為焦點。

一名在泰國的日本網友於社群平台「X」分享照片指出，妻子想添購黑色服飾，兩人前往UNIQLO後發現，店內主打展示全數改為黑色系列。櫥窗模特兒從上衣到褲裝皆換成素色，整體陳列呈現出嚴肅氛圍，與當地服喪氣息一致。網友驚訝品牌的反應之快，形容這是「典型的神級公關操作」，展現對當地文化的尊重與高度敏銳度。

詩麗吉太后辭世後，泰國政府宣布為期一年的哀悼期，官方建議民眾著黑白服飾、減少娛樂活動，並於30天內降半旗致哀。UNIQLO的迅速調整，被視為品牌在地化行銷的經典案例，許多網友稱讚其「行銷與公關團隊反應超前」，認為在國際品牌中少見這樣的文化應對能力。

有泰國民眾留言指出，UNIQLO早在前任國王蒲美蓬駕崩時，就曾即時將店內服飾換為黑白色調，以配合全國哀悼規定。此次行動再次凸顯品牌對在地風俗與社會氛圍的精準掌握，也在社群上掀起熱議，「這才是真正懂得尊重與危機處理的行銷團隊」。