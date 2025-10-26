快訊

香港01／ 撰文／布萊恩
拍攝者與朋友一直坐在附近觀看，直到該對男女從加油站離開。（TikTok影片截圖）
情到濃時想親熱也要注意地方！網絡瘋傳影片，指泰國有1對情侶在加油站「無障礙廁所」發生性行為，他們以為關門激戰便無人知曉，詎料由於廁所有獨特設計問題，燈火通明下2人性行為在玻璃門下被街外人「全程直擊」，有目擊者一直在門外觀看拍攝，更笑言，「我可以在這裏坐一整晚」。

影片在網上瘋傳後震驚網友，有人批評2人行為有傷風化，但也有網友笑言，「看得非常清楚」、「VIP座位」、「他們出來時會不會覺得尷尬」。

綜合外媒報導，泰國有男子於10月7日在TikTok（抖音）分享多段影片，指泰國有1對情侶在加油站「無障礙廁所」發生性行為。影片見到，1對男女在廁所門口交談，當時廁所門打開，清晰見到2人身影。另1段影片見到，2人在廁所內進行性行為，以男上女下做出激烈動作。

不過，由於這間無障礙廁所是專為殘疾人士及長者設計，為方便緊急狀況下提供協助，因此內部燈火通明，且大門採用磨砂玻璃材質，故即使大門關上，2人「激戰」過程仍能透過半透明玻璃門被街外人一覽無遺。

有目擊者在門外全程直擊活春宮過程，更拍下影片，笑言，「我可以在這裏坐一整晚」。他補充，與朋友一直坐在附近觀看，直到該對男女從加油站離開。

網友看過影片爆笑，「看得非常清楚」、「你拿到了VIP座位門票」、「他們出來時會不會覺得尷尬」、「他們需要幫助嗎？」、「酒店太貴了嗎？」、「那名男子是幫女友進行心肺復甦，直到她恢復意識」。

然而，這對男女一夜歡愉後，或要面臨罰款。報導指出，在公共廁所進行性行為可能接觸各種細菌和疾病，亦可能違反泰國《刑法》第388條，禁止在公共場所進行猥褻行為，違者最高可罰款5,000泰銖（約台幣4,715元）。

文章授權轉載自《香港01》

活春宮 公廁 加油站 泰國

關門也沒用！男女公廁裡「活春宮」 半透明玻璃被路人全看光

情到濃時想親熱也要注意地方！網絡瘋傳影片，指泰國有1對情侶在加油站「無障礙廁所」發生性行為，他們以為關門激戰便無人知曉，詎料由於廁所有獨特設計問題，燈火通明下2人性行為在玻璃門下被街外人「全程直擊」，有目擊者一直在門外觀看拍攝，更笑言，「我可以在這裏坐一整晚」。

