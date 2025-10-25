快訊

「失蹤」權勢者去哪？習近平清洗前朝舊臣 一文看中共高層的殘酷鬥爭

前蘋果員工因本名「Sam Sung」網上爆紅 無奈之下作出這決定

香港01／ 撰文：王海
2012年，Sam Struan在一間蘋果零售店工作時，因為其當時名叫Sam Sung而在網上爆紅。示意圖／AI生成
2012年，Sam Struan在一間蘋果零售店工作時，因為其當時名叫Sam Sung而在網上爆紅。示意圖／AI生成

2012年，Sam Struan在一間蘋果零售店工作時，因為其當時名叫Sam Sung而在網上爆紅。由於擔心失業，他停用了自己的領英（Linkedin）帳戶，後來又改了個名字，部分原因是為了逃避這個笑話。十多年後，Struan回顧了當時的情景，他認為自己當時應該更放鬆一些，享受當下的經歷。

Sam Struan現年36歲，是一位來自蘇格蘭的求職顧問及簡歷撰寫人。 Struan在加拿大溫哥華的一間蘋果零售店工作時，用的是他的本名Sam Sung，事件在網上曝光後爆紅。以下是他回憶當年意外走紅的經歷。

在我成長的過程中，我曾收到過一些有關我名字「Sam Sung」的愚蠢評論，但這與我20歲出頭時的情況完全不同。

那段時間，我在蘇格蘭格拉斯哥的一間蘋果專賣店工作。雖然當時就有人半開玩笑說Sam Sung居然為蘋果工作，但這並沒有什麼大不了的。後來我搬到了溫哥華，開始在那裏的一間蘋果零售店工作。

我永遠不會忘記自己爆紅的那一刻。當時我正在做另一份兼職，突然手機響個不停。我以為我的家人去世了。我偷偷看了一眼，看到有人傳短信說我在Reddit上爆紅，還傳了一個連結給我。

那是2012年，我從未聽過Reddit。除了領英之外，我幾乎沒用過社交媒體，所以我以為那個連結是個騙局，就直接忽略了。

幾個小時後，我收到蘋果商店打來的幾通未接來電。有人把我的蘋果名片的照片發到了網路上，結果真的爆紅了。我嚇壞了。

我以為我會失去工作

當我回撥蘋果公司的電話時，他們問我是否知道那則貼文。

我剛搬到一個新的國家。我的職業生涯才剛開始，我的第一個念頭就是有人在網絡上發布有關我的工作訊息，我可能會被解僱。回想起來，這挺有趣的，因為我當時的工作可能是我最穩定的時期。如果蘋果解僱我，肯定會引起更大的騷動。

網上走紅後第一日返工，有個記者來找我談話，之後蘋果就把我暫時停職。同事們被告知，如果有人進來問我，不要指認我。不久之後，我的名片就不見了。

有人來打電話問Sam Sung是不是在店裏工作，我就假裝不是我。因為我有蘇格蘭口音，他們未能在電話談話中認出我。

這場騷動持續了幾個月，就平息了，但我當時非常害怕，只想埋頭苦幹，保住工作。

2014年，我拍賣了一張舊名片和一些舊制服，用於慈善。當時大家都很興奮。我支持的慈善機構「兒童願望」在拍賣會期間收到的捐款有所增加。雖然金額不大，但我們最終以超過2500美元（約1.9萬港元）的價格拍賣了這張名片。這是這次經驗中最棒的部分。

我非常投入這項慈善事業，所以我才這麼做。能夠利用這段令我感到恐懼的時刻，即使只是個愚蠢的玩笑，去做一些好事，感覺很棒。後來，我改了名字，又做了兩次小型拍賣。

我不想因為成為網絡笑話而出名

在我走紅之前，我從未考慮過改名，但那一刻改變了一切。這不像因為傑出工作能力或成為慈善家而出名；那只是一個網絡笑話。

我已經從蘋果公司離職，從事新的職業。我想把這件事拋諸腦後。經過一番考慮，我決定採用Struan這個姓氏，因為它是我在蘇格蘭最喜歡的地方之一，斯凱島上的一個村莊的名字。

即使已經過去十多年了，人們在手機裡仍然叫我「Sam Sung」。他們就是不肯改，包括我姊姊。說實話，我父母就不太在意。

只有那些只知道我姓氏的人才會用Struan這個姓氏。我的許多朋友，在我改用其他職業姓氏之前就認識了，根本不會注意到這個姓氏。

別誤會，沒人能夠認出我來，而這正是我想要的。但有時，如果在談話中提到我曾在蘋果公司任職，那一刻就會到來，他們會說：「我的天哪，你就是那個人嗎？」

我很慶幸自己改了名，如果沒有發生那場爆紅，我不確定我是否會這麼做，但我希望我能告訴年輕的自己，把它看成一件有趣的事件。不要因為與工作有關而感到壓力，甚至可以去領英上感謝那些曾聯絡我的人，而不是停用我的帳戶。

我希望自己當時能更冷靜一點，少擔心工作保障和潛在的工作機會，更多地享受當下。

文章授權轉載自《香港01》

蘋果 職業 三星 Reddit 網路 迷因 名字

