快訊

廚房驚見「超巨瓦斯桶」快餓昏 身分揭曉網笑翻：長方形毛孩？

美16歲高中生吃多力多滋突遭8警包圍上銬！竟是「AI誤判持槍」

聽新聞
0:00 / 0:00

紐西蘭13歲少年吞下百顆網購磁鐵 X光片驚見「4條直線」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張紐西蘭醫學期刊（NZMJ）24日發布的未註明日期新聞照片中，X光片顯示一名青少年腸道內聚集成4條直線的強力磁鐵。法新社
在這張紐西蘭醫學期刊（NZMJ）24日發布的未註明日期新聞照片中，X光片顯示一名青少年腸道內聚集成4條直線的強力磁鐵。法新社

紐西蘭醫學期刊（New Zealand Medical Journal）24日刊登的一篇報告指出，一名13歲男孩吞下自己在網路上購買的多達100顆強力磁鐵，外科醫師最終不得不動手術切除腸道受損組織。

澳洲衛報報導，這名青少年腹痛4天後被送往北島陶朗加（Tauranga）的醫院。醫療團隊在報告中指出：「他透露，大約在一周前吞食約80到100顆5x2公厘大小的高功率釹（neodymium）磁鐵」。

儘管紐西蘭早在2013年1月就已禁止釹磁鐵銷售，但男孩仍透過線上購物平台Temu取得。X光顯示，磁鐵在男孩腸道內排列成4條直線。報告指出：「這些磁鐵位於腸道的不同部位，但因磁力作用而使各段腸道彼此沾黏。」

報告寫到，磁鐵的壓迫造成男孩小腸與盲腸4個部位組織壞死，外科醫師最終動手術切除壞死組織並取出磁鐵。報告並未披露手術日期，男孩則在住院8天後出院返家。3位作者表示：「這起案例不僅凸顯吞食磁鐵的危險，也揭示線上購物平台對兒童族群的危害。」並表示因誤食磁鐵而接受手術可能會導致腸阻塞、腹疝氣和慢性疼痛等併發症。

Temu對事件表示深感遺憾，已啟動內部審查，同時聯繫報告作者，以取得更多相關細節。發言人表示：「目前我們尚無法確認涉事磁鐵是否經由Temu購買，也無法確定具體商品頁面。不過，我們的團隊正審查相關商品，以確保完全遵守當地安全規定。」

手術 醫師 團隊

延伸閱讀

罕見遺傳病潛伏腸道 男子腸道長滿瘜肉險癌變

越南減少中國稀土依賴 外資加碼助供應鏈崛起

紐西蘭鮮奶貴3倍 公平會：調查接近完成 一個月有結果

餐桌上常見的小菜是「新型超級食物」可降低心臟病和癌症風險

相關新聞

紐西蘭13歲少年吞下百顆網購磁鐵 X光片驚見「4條直線」

紐西蘭醫學期刊（New Zealand Medical Journal）24日刊登的一篇報告指出，一名13歲男孩吞下自己...

控團員霸凌！日本前地下偶像「亮中指怒退團」 翻轉人生超狂新身分曝

曾經的地下偶像成功翻轉人生？日本地下偶像小野寺Popuko過去曾在LIVE活動「當場拆台」，不僅控訴遭團員霸凌，還直接比出中指、宣布退團，戲劇性的場面成為當時話題。小野寺Popuko拋開偶像...

日本93歲老翁死後慘遭藏屍家中 無業兒疑因一個貪念將父變木乃伊

曾入圍奧斯卡的日本電影《小偷家族》講述年紀老邁的父母親被兒女出賣，死後還被當做搖錢樹的社會問題。其實2021年北海道曾發生同類慘劇…

轉戰暗黑界？日AV女優出道作露「熟悉2顆痣」 老司機秒起底過去身分

默默從AV界出道，卻被挖出過去身分？日本優若葉結希近期正式於成人界出道，不料首部作品才公開不久，就被眼尖的網友揪出「熟悉的2顆痣」，直指其就是前陣子宣布停更的YouTuber...

打掃也能當健身 日名醫揭「家事燃脂排行榜」這項最有效

想瘦身不一定得上健身房。日本綜藝節目《それって!?実際どうなの課》近期以「家事能否取代運動」為題，邀請女諧星...

紐西蘭男想「名留青史」...為登世界紀錄改名！護照6頁才列完新名

60歲澳籍新西蘭裔男子屈堅斯（Laurence Watkins）因癡迷健力士世界紀錄，不惜在自己原名中增加多達2,250個中間名以留下世界最長名字紀錄，更推動政府出台法律限制命名。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。