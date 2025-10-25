紐西蘭13歲少年吞下百顆網購磁鐵 X光片驚見「4條直線」

紐西蘭醫學期刊（New Zealand Medical Journal）24日刊登的一篇報告指出，一名13歲男孩吞下自己在網路上購買的多達100顆強力磁鐵，外科醫師最終不得不動手術切除腸道受損組織。

澳洲衛報報導，這名青少年腹痛4天後被送往北島陶朗加（Tauranga）的醫院。醫療團隊在報告中指出：「他透露，大約在一周前吞食約80到100顆5x2公厘大小的高功率釹（neodymium）磁鐵」。

儘管紐西蘭早在2013年1月就已禁止釹磁鐵銷售，但男孩仍透過線上購物平台Temu取得。X光顯示，磁鐵在男孩腸道內排列成4條直線。報告指出：「這些磁鐵位於腸道的不同部位，但因磁力作用而使各段腸道彼此沾黏。」

報告寫到，磁鐵的壓迫造成男孩小腸與盲腸4個部位組織壞死，外科醫師最終動手術切除壞死組織並取出磁鐵。報告並未披露手術日期，男孩則在住院8天後出院返家。3位作者表示：「這起案例不僅凸顯吞食磁鐵的危險，也揭示線上購物平台對兒童族群的危害。」並表示因誤食磁鐵而接受手術可能會導致腸阻塞、腹疝氣和慢性疼痛等併發症。

Temu對事件表示深感遺憾，已啟動內部審查，同時聯繫報告作者，以取得更多相關細節。發言人表示：「目前我們尚無法確認涉事磁鐵是否經由Temu購買，也無法確定具體商品頁面。不過，我們的團隊正審查相關商品，以確保完全遵守當地安全規定。」