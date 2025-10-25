日本93歲老翁死後慘遭藏屍家中 無業兒疑因一個貪念將父變木乃伊

曾入圍奧斯卡的日本電影《小偷家族》講述年紀老邁的父母親被兒女出賣，死後還被當做搖錢樹的社會問題。其實2021年北海道曾發生同類慘劇，一名93歲老翁在家中不幸過身，無業遊民的兒子卻不理其遺體，致屍體發臭變成木乃伊狀態，直到2個月後社工發現聯繫不上老人才揭發事件。無業男子被捕後承認罪行，並引起網友熱烈討論行兇動機，到底為什麼他要將父親藏屍家中呢？

2021年10月4日，北海道芽室町發生了一起屍體遺棄案，當地警方拘捕64歲疑犯成澤和也，他自稱是無業遊民，與93歲父親同居。所謂「屍體遺棄」，其實是指發現屍體後沒有通知政府及相關機構，並不把死者安葬，而是選擇棄置在某個地方。成澤和也承認於2個月前發現父親在家中不幸離世，但他選擇隱瞞事實，繼續將父親的屍體放在家裡，導致死者出現遺體完整自然風乾的「木乃伊化」現象。

直至同年9月底，負責確認長者安全的社工發現成澤父親行蹤變得奇怪，經常找藉口延遲與社工見面對談的日子，後來揭發原來一直是他的無業兒子假裝父親身分，最後因異常行為露出馬腳而被警方拘捕。無業兒子被捕後承認遺棄父親屍體，引起網友熱烈討論其行兇動機，到底為什麼他要將父親藏屍家中呢？

雖然成澤和也仍然未招出犯案動機，但已經有網友猜測案件可能是電影《小偷家族》的真實版。犯案動機不外乎只有兩個原因：瞄準老人的退休金，或者是負擔不起下葬的費用。而作為無業遊民的犯人，亦有很大可能透過隱瞞老年父親的死亡，冒認其身分領取養老金過活。

日本社會已經不是第一次發生類似事件，2021年5月，53歲的谷本達男發現父親因低溫症死亡，卻因沒錢埋葬父親和貪圖養老金而隱瞞事實，將父親的遺體藏在倉庫的金屬桶內。

文章授權轉載自《香港01》