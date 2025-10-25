快訊

防非洲豬瘟籲勿做2事 台北「豬肉公主」：不會感染人但恐毀掉養豬產業

獨／打詐扯後腿？北市轟數發部「自己戴耳塞、還嫌吹哨者不用大聲公」

黨魁之戰力挺鄭麗文 季麟連神秘軍系基金會有何來歷？

聽新聞
0:00 / 0:00

日本93歲老翁死後慘遭藏屍家中 無業兒疑因一個貪念將父變木乃伊

香港01／ 撰文／豆Jen
2021年日本一名93歲老翁在家中不幸過身，無業遊民的兒子卻不理其遺體，致屍體發臭變成木乃伊狀態。示意圖／ingimage
2021年日本一名93歲老翁在家中不幸過身，無業遊民的兒子卻不理其遺體，致屍體發臭變成木乃伊狀態。示意圖／ingimage

曾入圍奧斯卡的日本電影《小偷家族》講述年紀老邁的父母親被兒女出賣，死後還被當做搖錢樹的社會問題。其實2021年北海道曾發生同類慘劇，一名93歲老翁在家中不幸過身，無業遊民的兒子卻不理其遺體，致屍體發臭變成木乃伊狀態，直到2個月後社工發現聯繫不上老人才揭發事件。無業男子被捕後承認罪行，並引起網友熱烈討論行兇動機，到底為什麼他要將父親藏屍家中呢？

2021年10月4日，北海道芽室町發生了一起屍體遺棄案，當地警方拘捕64歲疑犯成澤和也，他自稱是無業遊民，與93歲父親同居。所謂「屍體遺棄」，其實是指發現屍體後沒有通知政府及相關機構，並不把死者安葬，而是選擇棄置在某個地方。成澤和也承認於2個月前發現父親在家中不幸離世，但他選擇隱瞞事實，繼續將父親的屍體放在家裡，導致死者出現遺體完整自然風乾的「木乃伊化」現象。

直至同年9月底，負責確認長者安全的社工發現成澤父親行蹤變得奇怪，經常找藉口延遲與社工見面對談的日子，後來揭發原來一直是他的無業兒子假裝父親身分，最後因異常行為露出馬腳而被警方拘捕。無業兒子被捕後承認遺棄父親屍體，引起網友熱烈討論其行兇動機，到底為什麼他要將父親藏屍家中呢？

雖然成澤和也仍然未招出犯案動機，但已經有網友猜測案件可能是電影《小偷家族》的真實版。犯案動機不外乎只有兩個原因：瞄準老人的退休金，或者是負擔不起下葬的費用。而作為無業遊民的犯人，亦有很大可能透過隱瞞老年父親的死亡，冒認其身分領取養老金過活。

日本社會已經不是第一次發生類似事件，2021年5月，53歲的谷本達男發現父親因低溫症死亡，卻因沒錢埋葬父親和貪圖養老金而隱瞞事實，將父親的遺體藏在倉庫的金屬桶內。

延伸閱讀：

韓男疑勒死女友再用特別「電櫃」藏屍！1年後屍體零腐爛全國震驚

日男謀殺21歲女大生肢解伴屍7年 被捕後冷血自曝：從小就想殺人

文章授權轉載自《香港01》

屍體 木乃伊 養老金 藏屍 遊民 退休金

延伸閱讀

桌球／林昀儒WTT球星挑戰賽趕場 單打退日本新星晉16強

川普將訪日本！日相高市早苗首場施政演說 盼與川普會談強化日美同盟

白鴿沉淪！日本警察被控街頭販毒 一查買家竟是自己人

日本高中以下學生尋短人數創45年來新高 學校問題最苦惱

相關新聞

控團員霸凌！日本前地下偶像「亮中指怒退團」 翻轉人生超狂新身分曝

曾經的地下偶像成功翻轉人生？日本地下偶像小野寺Popuko過去曾在LIVE活動「當場拆台」，不僅控訴遭團員霸凌，還直接比出中指、宣布退團，戲劇性的場面成為當時話題。小野寺Popuko拋開偶像...

日本93歲老翁死後慘遭藏屍家中 無業兒疑因一個貪念將父變木乃伊

曾入圍奧斯卡的日本電影《小偷家族》講述年紀老邁的父母親被兒女出賣，死後還被當做搖錢樹的社會問題。其實2021年北海道曾發生同類慘劇…

轉戰暗黑界？日AV女優出道作露「熟悉2顆痣」 老司機秒起底過去身分

默默從AV界出道，卻被挖出過去身分？日本優若葉結希近期正式於成人界出道，不料首部作品才公開不久，就被眼尖的網友揪出「熟悉的2顆痣」，直指其就是前陣子宣布停更的YouTuber...

打掃也能當健身 日名醫揭「家事燃脂排行榜」這項最有效

想瘦身不一定得上健身房。日本綜藝節目《それって!?実際どうなの課》近期以「家事能否取代運動」為題，邀請女諧星...

紐西蘭男想「名留青史」...為登世界紀錄改名！護照6頁才列完新名

60歲澳籍新西蘭裔男子屈堅斯（Laurence Watkins）因癡迷健力士世界紀錄，不惜在自己原名中增加多達2,250個中間名以留下世界最長名字紀錄，更推動政府出台法律限制命名。

101歲婦一週工作6天！自曝高齡秘訣「保持活動」：退休就會死

美國一名101歲的女子在上周四（10月16日）播出的節目中分享道：「如果退休，我就會死去」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。