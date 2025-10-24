快訊

冷豔美女掰了？日偶像16歲舊照曝光 5年「逆生長神顏」本人都震驚

轉戰暗黑界？日AV女優出道作露「熟悉2顆痣」 老司機秒起底過去身分

聯合新聞網／ 綜合報導
日本新人AV女優若葉結希被認為是已宣布停更的YouTuber「みうつべ（Miutsube）」。示意圖／ingimage
日本新人AV女優若葉結希被認為是已宣布停更的YouTuber「みうつべ（Miutsube）」。示意圖／ingimage

默默從AV界出道，卻被挖出過去身分？日本優若葉結希近期正式於成人界出道，不料首部作品才公開不久，就被眼尖的網友揪出「熟悉的2顆痣」，直指其就是前陣子宣布停更的YouTuber「みうつべ（Miutsube）」。對此，一劍浣春秋也分析，從小咖YouTuber轉戰暗黑界，很可能就是在「錢」方面碰上問題。

今年29歲日本新人AV女優若葉結希，以「透明系人妻」作為人設噱頭，10月正式於成人界出道。然而，沒有開設個人社群平台的若葉結希卻在網路掀起討論，關注度也不低，原來是眼尖的老司機揪出女優的「過去身分」，疑似為先前將影片全數移除、宣布停更的日本YouTuber「みうつべ（Miutsube）」，頻道累計逾9500位訂閱者。

AV達人一劍浣春秋在網路論壇指出，從網路上搜尋的照片對比，若葉結希與Miutsube有許多相似的地方，且從鼻子及下巴的痣來看，幾乎肯定2人就是同1人。然而，在頻道訂閱數未破萬，且相關影片、照片幾乎都被移除的情況下，若葉結希還能被網友「識破身分」，讓一劍浣春秋不禁讚嘆，「竟然有人可以把她認出來，也真是了不起」。

YouTuber轉換跑道棲身「暗黑界」，一劍浣春秋分析若葉結希下海的原因，「很可能是因為急需用錢」，他也提到，若葉結希出道作的尺度不小，「不知道是因為一片為限，所以放寬尺度，又或者是急著要賺更多的錢，所以為藝術犧牲？」

一劍浣春秋提到，依日本現行的新法規來看，AV作品自到上市大概需要約半年的時間，推估若葉結希應該早已領到拍片的片酬，這時被挖出「舊身分」，無疑是成名後伴隨的的「副作用」。

日本 YouTuber 女優

延伸閱讀

控團員霸凌！日本前地下偶像「亮中指怒退團」 翻轉人生超狂新身分曝

冷豔美女掰了？日偶像16歲舊照曝光 5年「逆生長神顏」本人都震驚

自認親切反惹禍？日男喊女同事「某某醬」、超可愛 法院認定構成騷擾

日本前寫真女星森下千里獲拔擢政務官 網友驚嘆之餘紛表祝福

相關新聞

控團員霸凌！日本前地下偶像「亮中指怒退團」 翻轉人生超狂新身分曝

曾經的地下偶像成功翻轉人生？日本地下偶像小野寺Popuko過去曾在LIVE活動「當場拆台」，不僅控訴遭團員霸凌，還直接比出中指、宣布退團，戲劇性的場面成為當時話題。小野寺Popuko拋開偶像...

轉戰暗黑界？日AV女優出道作露「熟悉2顆痣」 老司機秒起底過去身分

默默從AV界出道，卻被挖出過去身分？日本優若葉結希近期正式於成人界出道，不料首部作品才公開不久，就被眼尖的網友揪出「熟悉的2顆痣」，直指其就是前陣子宣布停更的YouTuber...

打掃也能當健身 日名醫揭「家事燃脂排行榜」這項最有效

想瘦身不一定得上健身房。日本綜藝節目《それって!?実際どうなの課》近期以「家事能否取代運動」為題，邀請女諧星...

紐西蘭男想「名留青史」...為登世界紀錄改名！護照6頁才列完新名

60歲澳籍新西蘭裔男子屈堅斯（Laurence Watkins）因癡迷健力士世界紀錄，不惜在自己原名中增加多達2,250個中間名以留下世界最長名字紀錄，更推動政府出台法律限制命名。

101歲婦一週工作6天！自曝高齡秘訣「保持活動」：退休就會死

美國一名101歲的女子在上周四（10月16日）播出的節目中分享道：「如果退休，我就會死去」。

頭髮變白不是老了？日本最新研究揭「白髮是防癌機制」淘汰受損細胞

人們常把頭髮變白視為年老或壓力的象徵，但日本東京大學最新研究指出，白髮的生成或許並非單純的老化現象，而是一種「身體自我防禦癌症」的自然反應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。