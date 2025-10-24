轉戰暗黑界？日AV女優出道作露「熟悉2顆痣」 老司機秒起底過去身分

默默從AV界出道，卻被挖出過去身分？日本優若葉結希近期正式於成人界出道，不料首部作品才公開不久，就被眼尖的網友揪出「熟悉的2顆痣」，直指其就是前陣子宣布停更的YouTuber「みうつべ（Miutsube）」。對此，一劍浣春秋也分析，從小咖YouTuber轉戰暗黑界，很可能就是在「錢」方面碰上問題。

今年29歲日本新人AV女優若葉結希，以「透明系人妻」作為人設噱頭，10月正式於成人界出道。然而，沒有開設個人社群平台的若葉結希卻在網路掀起討論，關注度也不低，原來是眼尖的老司機揪出女優的「過去身分」，疑似為先前將影片全數移除、宣布停更的日本YouTuber「みうつべ（Miutsube）」，頻道累計逾9500位訂閱者。

AV達人一劍浣春秋在網路論壇指出，從網路上搜尋的照片對比，若葉結希與Miutsube有許多相似的地方，且從鼻子及下巴的痣來看，幾乎肯定2人就是同1人。然而，在頻道訂閱數未破萬，且相關影片、照片幾乎都被移除的情況下，若葉結希還能被網友「識破身分」，讓一劍浣春秋不禁讚嘆，「竟然有人可以把她認出來，也真是了不起」。

YouTuber轉換跑道棲身「暗黑界」，一劍浣春秋分析若葉結希下海的原因，「很可能是因為急需用錢」，他也提到，若葉結希出道作的尺度不小，「不知道是因為一片為限，所以放寬尺度，又或者是急著要賺更多的錢，所以為藝術犧牲？」

一劍浣春秋提到，依日本現行的新法規來看，AV作品自到上市大概需要約半年的時間，推估若葉結希應該早已領到拍片的片酬，這時被挖出「舊身分」，無疑是成名後伴隨的的「副作用」。