打掃也能當健身 日名醫揭「家事燃脂排行榜」這項最有效

想瘦身不一定得上健身房。日本綜藝節目《それって!?実際どうなの課》近期以「家事能否取代運動」為題，邀請女諧星餅田コシヒカリ實測連續3天做家務的減脂效果，結果顯示腰圍竟縮小了7.5公分，讓「做家事也能瘦」的說法再度引發討論。

節目指出，人體每日總能量消耗中，運動僅占約5%，反而是日常活動如打掃、烹飪、收納等占了25%至30%。因此由醫師工藤孝文設計測試，依厚生勞動省的能量消耗公式，換算不同家務的卡路里消耗，檢視長時間勞動是否真能促進代謝。

參與實驗的餅田，起始體重99.1公斤、腰圍116公分，平日不愛運動也鮮少做家事。節目組要求她維持原本飲食與作息，僅以「全日家務」作為變項，三天內完成整理衣物、採買食材、準備三餐、打掃浴室等任務。結果在第三天結束時，她的體重下降0.5公斤、腰圍縮減7.5公分，上下腹與大腿也各減少4公分以上。

工藤醫師分析，這樣的變化主要來自「內臟脂肪」的消耗。他以「普通存款」比喻內臟脂肪，強調其堆積快、燃燒也快；而皮下脂肪則像「定期存款」，雖不易減少，但持續活動仍能促進代謝。若能以輕快節奏進行家事，其熱量消耗更接近跑步。

節目也公布「最能燃脂的家務排行榜」，以50公斤體重為例，「整理房間」位居第一，每30分鐘可消耗約126卡路里；其次是「晾衣服」（105卡）、「掃地」（100卡），而「拖地」與「浴室清潔」並列第四（92卡）。醫師提醒，雖然三天的變化屬短期效果，但若能持之以恆、配合規律飲食，確實能達到與運動相近的減重成果。