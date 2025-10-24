控團員霸凌！日本前地下偶像「亮中指怒退團」 翻轉人生超狂新身分曝

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網紅onodela過去曾以「小野寺Popuko」之名出道，成為地下偶像。示意圖／AI生成

曾經的地下偶像成功翻轉人生？日本地下偶像小野寺Popuko過去曾在LIVE活動「當場拆台」，不僅控訴遭團員霸凌，還直接比出中指、宣布退團，戲劇性的場面成為當時話題。小野寺Popuko拋開偶像身分後改名擔任網紅，日前更分享新身分，自己順利從美國名校畢業，且成了應屆畢業生代表，傳奇的人生再度掀起轟動。

時常在社群平台分享海外生活的日本網紅onodela，2019年曾加入地下偶像【地下偶像】通常是指沒有經過正規出道、鮮少登上媒體版面的非主流偶像，其活動核心多在本地，多數的收入來源為LIVE演出，或販售周邊商品。團體「asterisk* east」，以「小野寺Popuko」（小野寺ポプコ）之名出道。當年踏入星壇僅1個月，onodela便指控遭團員霸凌，甚至突襲現身「已被公告缺席」的LIVE活動，手拿麥克風怒轟公司及團員惡行，不僅當場宣布退團，更直接對著鏡頭比中指。

畫面曝光後立刻掀起轟動，onodela事後透露，自己的地下偶像活動期間僅有1周，且始終不認同公司抹殺個人性格、團員搞排擠的行為。告別偶像生活後，onodela近日也更新近況，她不僅在美國完成研究生的學業，還成了畢業生代表，發文時更將附上當年傳奇的「中指照」，與現今的身分形成強烈對比。

onodela在文中感慨寫道，「幾年前被迫在演出前退團的地下偶像，現在成了加州大學柏克萊分校的畢業生代表，這是戲劇性的小野寺Popuko的人生」。根據J CAST NEWS報導，onodela不當偶像後，2021年一邊從事對沖基金的工作，一邊就讀早稻田大學，畢業後便進入美國加州大學柏克萊分校就讀研究所。

貼文曝光後掀起討論，網友們紛紛獻上祝福，「漂亮的逆轉人生，令人不禁心生佩服！」、「只有成就超過她的人，才有資格批評她」、「好期待妳的下一步發展」。然而，也有人質疑onodela學歷的真實性，對此她則直接曬出畢業證書反嗆，「這就是學位證書，如果有人說『看不到名字啊？』，那我也無話可說了」。

