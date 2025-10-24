紐西蘭男想「名留青史」...為登世界紀錄改名！護照6頁才列完新名

快訊

香港01／ 撰文：藺思含
紐西蘭一位男子的名字，需要六頁護照才印完。圖／AI生成
60歲澳籍紐西蘭裔男子屈堅斯（Laurence Watkins）因癡迷金氏世界紀錄，不惜在自己原名中增加多達2,250個中間名以留下世界最長名字紀錄，更推動政府出台法律限制命名。

據美媒報道，屈堅斯早年沉迷一檔電視節目《世界奇聞錄》，專門記錄全球奇特事物，發現《金氏世界紀錄大全》後，更通讀全書，萌生「載入史冊」的雄心。

但他很快意識到，作為一個沒有特殊才能的普通人，能「名留青史」的方法不多。

除了把名字變長以外，屈堅斯的另一個選擇是創造夫妻身高差異最大記錄：「當時的紀錄保持者是南非男子，身高和我一樣是6英尺2英寸（約1.88米），而他的妻子只有3英尺（約0.91米）。除非我娶個更矮的人，否則沒戲。」

1990年，他參考《幼兒命名指南》等書目，向法院提交一份長達六頁的姓名申請書，後來一度遭到駁回，但由於當時「政府根本沒有法律依據拒絕我的改名申請」，1992年，屈堅斯得以獲准使用新名，創下世界紀錄。

文章授權轉載自《香港01》

金氏世界紀錄 紐西蘭 護照

