101歲婦一週工作6天！自曝高齡秘訣「保持活動」：退休就會死

出國怎麼一眼認出台灣人？近日網上一張餐桌照引發熱烈討論，照片中只見一雙筷子和湯匙整齊地擺放在衛生紙上，原PO笑說：「在南韓，只要看到餐桌上這樣擺餐具的，百分之百台灣人。」看似平凡的小動作，卻立刻掀起眾多網友共鳴...

2025-10-23 19:51