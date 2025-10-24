101歲婦一週工作6天！自曝高齡秘訣「保持活動」：退休就會死
美國一名101歲的女子在上周四（10月16日）播出的節目中分享道：「如果退休，我就會死去」。
安傑萊蒂（Anne Angeletti）101歲了，依然對她畢生的事業充滿熱情。報道指，她終日忙碌奔波，為家族經營的Curiosity Jewelers穿梭於紐約鑽石區。
安傑萊蒂每週工作6天，她說這讓她保持活力與健康。
2016年一項美國研究更顯示，延後退休1年，死亡風險便會降低11%。
哈佛商業評論引述這項研究主要作者吳晨凱（Chenkai Wu）指，不論是否退休，保持活動與投入，是延年益壽的重要關鍵。
文章授權轉載自《香港01》
