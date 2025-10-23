頭髮變白不是老了？日本最新研究揭「白髮是防癌機制」淘汰受損細胞

聯合新聞網／ 綜合報導
人們常把頭髮變白視為年老或壓力的象徵，但日本東京大學最新研究指出，白髮的生成或許並非單純的老化現象，而是一種「身體自我防禦癌症」的自然反應。

東大研究團隊在「Nature Cell Biology」期刊發表成果，揭示頭髮色素幹細胞（melanocyte stem cells, McSCs）在DNA受損時，會面臨兩種命運抉擇：一是停止分裂並分化，導致毛囊失去色素、頭髮變灰；二是持續增生，最終可能形成惡性黑色素瘤。這項研究首次從細胞命運決策角度，揭開了「白髮」與「癌症風險」間的潛在關聯。

該研究團隊由東京大學教授西村榮美與助理教授毛利康明領導，透過長期追蹤小鼠體內的色素幹細胞活動，觀察這些細胞在不同DNA損傷情境下的反應。結果發現，當幹細胞遭受「基因毒性壓力」（如輻射或化學損傷）時，會啟動一種稱為「老化性分化」（senescence-coupled differentiation）的機制。此時，細胞透過「p53–p21路徑」轉為無法再分裂的狀態，並退出幹細胞庫，最終導致頭髮失去色素而變白。換言之，「白髮」是身體主動淘汰受損細胞、避免潛在癌化的重要防禦反應。

然而，研究也指出，並非所有DNA受損都會引發這種「保護性白髮反應」。若色素幹細胞暴露於特定致癌物，例如紫外線B（UVB），細胞可能逃避老化分化程序，並持續自我更新、形成「克隆擴張」，這些細胞能抑制老化機制，進而增加腫瘤化風險。研究團隊形容，這就像細胞在兩條路之間做選擇：要麼犧牲自身保護整體，要麼持續增殖、最終走向癌化。

西村教授指出，這項研究重新定義了白髮與黑色素瘤的關係，不應被視為毫無關聯的兩種現象，而是源自同一類幹細胞在不同壓力下的對立命運。他進一步解釋，白髮並非代表健康惡化，反而可能象徵身體啟動了防癌機制，若這套「自毀性保護」路徑失靈，受損幹細胞持續存在，就可能成為癌症的種子。

研究團隊強調，了解這些分子機制，有助於未來發展防癌策略，並為老化與癌症之間的微妙關係提供新視角，「換句話說，白髮不只是歲月的痕跡，更可能是人體為維持長期組織健康而付出的代價」。

幹細胞 老化 癌症 頭髮 東京大學 日本 腫瘤

