陸客新聚點？日本1知名景點成「中國街」 內行曝三致命關鍵

日本象徵性的次文化重鎮「秋葉原」正悄然經歷一場文化變貌。日媒指出，從JR秋葉原站到電氣街商圈，街頭廣告與店面早已被大陸企業包圍，昔日以日本動畫與遊戲為主的「御宅聖地」，如今被陸製手遊、角色形象與玩家社群席捲，這股現象不只重塑秋葉原的城市樣貌，更顯示中日娛樂產業實力消長的變化。

綜合日媒報導，走進秋葉原站，映入眼簾的是大型螢幕上輪番登場的美少女角色，這些可愛角色的背後，卻不是日本企業，而是總部設於上海的遊戲公司「悠星網絡科技（Yostar）」。該公司以代理校園戰鬥遊戲「蔚藍檔案」和海戰養成遊戲「碧藍航線」在日本爆紅，甚至以超過3億日圓（約新台幣6065萬元）的年度廣告預算包下整個秋葉原站廣告空間，成為首個「全面接管」JR東日本站內廣告的外資企業。

然而，不只是悠星的站內廣告畫面。秋葉原街頭的另一個巨型看板，也來自大陸遊戲巨頭「米哈遊（miHoYo）」的代表作「原神」。這款全球爆紅的開放世界冒險遊戲，自2020年問市以來，在日本市場創下累計收益超過1500億日圓（約新台幣303.3億元）的紀錄，長期穩居App Store暢銷榜前列。根據調查公司Sensor Tower統計，2024年日本最熱賣的30款手機遊戲中，已有11款來自大陸廠商，接近日本本土遊戲的數量。相較之下，日本企業仍依賴「勇者鬥惡龍」、「寶可夢」、「七龍珠」等老IP續作，創新力明顯下滑。

陸企崛起的背後，是強大資金與速度的支撐。大陸遊戲的開發預算動輒上看100億日圓（約新台幣20.2億元），遠超日本中型製作的數倍。一位曾任職於日中遊戲公司的日本製作人坦言：「『原神』讓所有日本創作者震驚，畫面精緻、敘事完整、創意明確，這已不是模仿，而是全面超越。」更重要的是，陸企願意以高薪吸引日本創作者、聲優與編劇合作，藉此打造更貼近日本審美的內容。

報導指出，如今秋葉原不僅是大陸遊戲的戰場，也是大陸觀光客的新聚點，儼然成為一條「中國街」。根據電信數據分析，大陸遊客每日在秋葉原的停留人數高達5000人，是美韓旅客的五倍。對這些年輕粉絲而言，秋葉原代表著一種自由、無限制的「文化烏托邦」，他們在這裡購買角色周邊、參觀動漫店鋪，也夢想能留在日本從事遊戲或動畫產業。

新聞曝光後，引來許多鄉民在PTT發文討論，有不少人表示共鳴，「感覺大陸人還比日本人把秋葉原當聖地」、「秋葉原現在不是都變成女僕剝皮街？」、「與其說是日本手遊不打廣告，不如說是從秋葉原轉去池袋、新宿這類地方」、「自己逛下來，感覺秋葉原是真的有點變味」、「早就不酷了，沒什麼好去」。

也有內行人認為，如今旅客挖寶多會去池袋那一帶，秋葉原一手好牌打壞主要有三個致命原因：「商品越來越貴，基本上就是坑殺觀光客」、「動漫店鋪越來越少」、「女僕咖啡打擦邊球的店越來越多，還會在路上拉客」。