快訊

全民領錢啦！普發現金1萬元來了 分流登記、ATM領現時間流程曝光

全面燃燒4小時！桃園倉庫大火終於撲滅 網拍夫妻仍失聯

聽新聞
0:00 / 0:00

出國秒認出！台灣人吃飯前「這動作」被韓店家罵 網掀共鳴：文化衝擊

聯合新聞網／ 綜合報導
許多台灣人指出，南韓餐廳雖然看起來乾淨，但實際上餐具常直接放在桌面上，甚至「吃到一半有湯汁也照放」，這讓不少人難以接受。示意圖／AI生成
許多台灣人指出，南韓餐廳雖然看起來乾淨，但實際上餐具常直接放在桌面上，甚至「吃到一半有湯汁也照放」，這讓不少人難以接受。示意圖／AI生成

出國怎麼一眼認出台灣人？近日網上一張餐桌照引發熱烈討論，照片中只見一雙筷子和湯匙整齊地擺放在衛生紙上，原PO笑說：「在南韓，只要看到餐桌上這樣擺餐具的，百分之百台灣人。」看似平凡的小動作，卻立刻掀起眾多網友共鳴，紛紛留言認證「真的超準！」、「這是台灣人吃飯SOP」，甚至有人開玩笑表示，這真的太日常，「早就刻在台灣人的DNA裡」。

貼文中提到的習慣，是許多台灣人外出用餐前的固定流程：先拿出衛生紙擦拭碗筷，接著在桌面鋪好衛生紙後，最後才放上餐具。然而，各國風土民情不同，儘管「擦餐具並墊衛生紙」在台灣人眼中稀鬆平常，在他國人眼裡卻可能被視為「奇怪的舉動」。

留言區便有網友回憶：「我同事出差吃飯會先拿衛生紙擦碗筷，結果被南韓客戶糾正。」也有人表示，第一次看到南韓人直接把筷子放桌上，「我真的文化衝擊」。

許多台灣人指出，南韓餐廳雖然看起來乾淨，但實際上餐具常直接放在桌面上，甚至「吃到一半有湯汁也照放」，這讓不少人難以接受，紛紛表示無奈與驚訝，「我還被店家罵浪費衛生紙」、「真的受不了他們共鍋用各自的湯匙」。

此外，不只擦碗筷、墊衛生紙，不少鄉民也開始細數其他「台灣人專屬動作」，包含吃飯前擦桌椅、出門撐陽傘、用公筷母匙、手機底下墊紙巾等，幾乎都與「防髒、防油、防菌」有關。有網友笑說，「我以為大家都會這樣，桌子很髒耶！」、「我會先用濕紙巾擦桌子再擺餐具，這是反射動作」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

衛生紙 台灣人 餐具 南韓 觀光 Threads 出國旅遊

延伸閱讀

全球10大「最健康食物」出爐 冠軍竟不是蔬果！台人愛用豬油也上榜

水煮蛋超難剝？達人曝「加1神物」3步驟秒脫殼 婆媽實測驚呆

全家僅自己像外國人！從小因混血外表自卑 日模特兒20歲才知衝擊真相

全球動盪加劇！第3次世界大戰爆發「躲哪最安全」？8國家被點名為最佳避風港

相關新聞

出國秒認出！台灣人吃飯前「這動作」被韓店家罵 網掀共鳴：文化衝擊

出國怎麼一眼認出台灣人？近日網上一張餐桌照引發熱烈討論，照片中只見一雙筷子和湯匙整齊地擺放在衛生紙上，原PO笑說：「在南韓，只要看到餐桌上這樣擺餐具的，百分之百台灣人。」看似平凡的小動作，卻立刻掀起眾多網友共鳴...

全球10大「最健康食物」出爐 冠軍竟不是蔬果！台人愛用豬油也上榜

維持身體健康的關鍵，不只是少吃加工食品，更在於攝取多樣化的天然食材。外媒報導，英國研究團隊公布一份「全球最健康食物排行榜」，分析超過一千種食材後，依照營養密度進行評分。結果出乎意料，奪下冠軍的竟不是蔬菜、水果、魚或肉，而是...

水煮蛋超難剝？達人曝「加1神物」3步驟秒脫殼 婆媽實測驚呆

煮蛋看似簡單，但「剝殼」卻是許多人用餐時間最頭痛的一環，因為蛋殼總是碎成一片片，剝半天還破壞蛋白表面，既耗時又影響賣相。不過，近日國外TikTok創作者分享一個「科學級」小秘訣，只要在水裡加上...

不偷財物而是上千把椅子 西班牙警破獲7人竊椅集團

西班牙國家警察22日宣布破獲一個專門偷竊椅子的犯罪集團，7名被捕嫌犯涉嫌在短短2個月內，從馬德里及附近市鎮的餐廳與酒吧偷...

土耳其考古挖出千年麵包！刻有基督圖像用於聖餐

土耳其發現千年古老麵包，上面還刻有基督像！考古學家於土耳其的一處遺址中發現五個圓麵包，並推測有超過1300年的歷史，可能用於古代的聖餐儀式中。此外，麵包上刻有基督圖像與希臘十字架，甚至描繪出當時基督形象為「撒種耶穌」或「農夫耶穌」。

東大碩士YTR喊「自煮到沒錢」 鍵盤柯南靠一張照片揪真相：元兇是它

據日媒「ねとらぼ」報導，一位26歲、畢業於東京大學的女性YouTuber，近日因「太常自己煮飯，所以沒有存款」這句話在社群平台上爆紅。這句話徹底顛覆了「自己煮飯＝省錢」的普遍認知，引發網友熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。