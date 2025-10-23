出國秒認出！台灣人吃飯前「這動作」被韓店家罵 網掀共鳴：文化衝擊

出國怎麼一眼認出台灣人？近日網上一張餐桌照引發熱烈討論，照片中只見一雙筷子和湯匙整齊地擺放在衛生紙上，原PO笑說：「在南韓，只要看到餐桌上這樣擺餐具的，百分之百台灣人。」看似平凡的小動作，卻立刻掀起眾多網友共鳴，紛紛留言認證「真的超準！」、「這是台灣人吃飯SOP」，甚至有人開玩笑表示，這真的太日常，「早就刻在台灣人的DNA裡」。

貼文中提到的習慣，是許多台灣人外出用餐前的固定流程：先拿出衛生紙擦拭碗筷，接著在桌面鋪好衛生紙後，最後才放上餐具。然而，各國風土民情不同，儘管「擦餐具並墊衛生紙」在台灣人眼中稀鬆平常，在他國人眼裡卻可能被視為「奇怪的舉動」。

留言區便有網友回憶：「我同事出差吃飯會先拿衛生紙擦碗筷，結果被南韓客戶糾正。」也有人表示，第一次看到南韓人直接把筷子放桌上，「我真的文化衝擊」。

許多台灣人指出，南韓餐廳雖然看起來乾淨，但實際上餐具常直接放在桌面上，甚至「吃到一半有湯汁也照放」，這讓不少人難以接受，紛紛表示無奈與驚訝，「我還被店家罵浪費衛生紙」、「真的受不了他們共鍋用各自的湯匙」。

此外，不只擦碗筷、墊衛生紙，不少鄉民也開始細數其他「台灣人專屬動作」，包含吃飯前擦桌椅、出門撐陽傘、用公筷母匙、手機底下墊紙巾等，幾乎都與「防髒、防油、防菌」有關。有網友笑說，「我以為大家都會這樣，桌子很髒耶！」、「我會先用濕紙巾擦桌子再擺餐具，這是反射動作」。