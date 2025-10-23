全球10大「最健康食物」出爐 冠軍竟不是蔬果！台人愛用豬油也上榜
維持身體健康的關鍵，不只是少吃加工食品，更在於攝取多樣化的天然食材。外媒報導，英國研究團隊公布一份「全球最健康食物排行榜」，分析超過一千種食材後，依照營養密度進行評分。結果出乎意料，奪下冠軍的竟不是蔬菜、水果、魚或肉，而是一種超市隨手可得的堅果「杏仁」，調查將其譽為「地表最健康食物」。
前十大「全球最健康食物」排名如下：
一、杏仁
研究指出，杏仁富含單元不飽和脂肪酸，有助維持心血管健康，並能穩定血糖、降低糖尿病風險。杏仁同時含有豐富的抗氧化物、蛋白質、纖維及鎂、銅、錳等礦物質，這些成分能保護心臟、延緩老化，並減少自由基造成的發炎反應。
專家指出，杏仁之所以拔得頭籌，是因為它能在少量攝取的情況下滿足多項營養需求，而不會造成脂肪或糖分過量，是營養密度極高的食物。
二、釋迦
總排名第二的釋迦可說是「全球最健康水果」。這種外皮呈綠色錐形、內裡柔滑如奶油的熱帶水果，富含抗氧化物、維生素B6與膳食纖維，有助提升免疫力、減少發炎並促進心血管與眼睛健康。
不過，研究也提醒，釋迦籽與果皮含微量毒素，過量食用可能影響神經系統，建議僅食用果肉部分。
三、海洋紅魚
總排行第三名的深海魚類「海洋紅魚」（如鱸魚等）榮登「最營養魚類」之首，富含維生素B12、D、硒與磷，能強化神經系統與骨骼健康。
四、鰈魚類
「鰈魚類」包含比目魚、鰈魚等魚種，含高量Omega-3脂肪酸與維生素B1、D，且汞含量較低，是營養與安全兼具的海鮮選擇。
五、奇亞籽
奇亞籽雖小，卻富含膳食纖維、蛋白質及抗發炎抗氧化物。
六、南瓜籽
南瓜籽是植物性鐵與錳的極佳來源，有助能量代謝與免疫功能。
七、瑞士甜菜
瑞士甜菜富含維生素A、C、E、K及稀有色素「甜菜鹼」，能調節血壓並穩定血糖，被視為高營養的綠色蔬菜代表。
八、豬油
最令研究團隊驚訝的莫過於排名第八的豬油，研究指出，豬油的單元不飽和脂肪比例高於羊肉與牛肉，且含有Omega-3脂肪酸、維生素B群與礦物質。因此，營養學者認為，若控制攝取量和烹調方式，豬油並非完全不健康脂肪。
不過，衛福部提醒，台灣人普遍愛用豬油，但豬油的壞處是飽和脂肪含量也高，易使膽固醇沉積在血管壁，增加心血管疾病的風險，因此仍建議民眾盡量減少攝取。
九、甜菜葉
甜菜葉是甜菜根上方的可食用葉子，富含維生素、礦物質和抗氧化劑，營養價值高。
十、紅鯛魚
紅鯛魚富含鉀、硒與維生素E等關鍵營養素，不過紅鯛魚可能累積汞與海洋毒素，食用前應選擇來源安全的新鮮魚貨。
報導強調，這份「最健康食物」名單並非建議民眾只吃前十名食材，而是提醒「營養平衡與多樣化」才是真正的健康之道。研究團隊也指出，人體腸道菌相（microbiome）被視為「第二大腦」，與免疫力、情緒甚至代謝功能息息相關，而均衡飲食正是維持良好腸道環境的關鍵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言