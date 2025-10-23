水煮蛋超難剝？達人曝「加1神物」3步驟秒脫殼 婆媽實測驚呆

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
煮蛋看似簡單，但「剝殼」卻是許多人用餐時間最頭痛的一環。 示意圖／AI生成
煮蛋看似簡單，但「剝殼」卻是許多人用餐時間最頭痛的一環，因為蛋殼總是碎成一片片，剝半天還破壞蛋白表面，既耗時又影響賣相。不過，近日國外TikTok創作者分享一個「科學級」小秘訣，只要在水裡加上一匙小蘇打粉，就能讓水煮蛋秒剝殼，連烹飪網站《Allrecipes》也證實背後有原理可循。

根據外媒報導，這項技巧來自TikTok帳號Creative Explained的創作者，他以分享各種生活、廚房小撇步聞名，累積超過720萬粉絲。近期他發布「12個省時省錢廚房技巧」影片，其中最受歡迎的一招，就是「煮蛋加小蘇打」。他指出，在煮蛋水中加入約一茶匙小蘇打粉，能大幅降低剝蛋殼的難度，原因在於小蘇打能提高水的pH值，進而讓蛋白的pH值也上升。

對此，「Allrecipes」的烹飪專家解釋，新鮮雞蛋的pH值偏低，因此蛋白與蛋殼內膜緊密相黏，但隨著放置時間變長、pH值自然上升，蛋白會略微收縮，使剝殼更容易。加入小蘇打的原理，正是模擬「放久一點的蛋」效果，讓新鮮蛋也能順利脫殼。

除了加小蘇打，烹飪專家也建議搭配「冰水降溫法」。煮好後立即將雞蛋放入冰水中浸泡約10分鐘，同時互敲雞蛋讓殼表面出現裂痕，冰水就能滲入縫隙並進一步鬆動膜層，迅速使蛋白與蛋殼內膜分離。

影片曝光後引來不少網友驚呼，有內行人分享，指出水煮蛋要避免使用太新鮮的蛋，放幾天後的雞蛋效果更好，「加小蘇打煮完立刻丟進冰水，完全不黏殼」。此外，還有達人補充，加完小蘇打與冰水後，雞蛋怎麼剝殼也有技巧，「從雞蛋較寬的一端開始，在堅硬的表面上輕輕敲擊，一邊旋轉雞蛋，一邊讓殼表面出現如馬賽克般的細小裂紋，最後一步才是剝殼」。

冰水 雞蛋 蛋殼 廚房 科學 TikTok 用餐時間

