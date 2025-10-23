不偷財物而是上千把椅子 西班牙警破獲7人竊椅集團

西班牙國家警察22日宣布破獲一個專門偷竊椅子的犯罪集團，7名被捕嫌犯涉嫌在短短2個月內，從馬德里及附近市鎮的餐廳與酒吧偷走超過1100張椅子。

美聯社與馬德里電視台（Telemadrid）報導，西班牙許多餐廳和酒吧的桌椅多為金屬或硬質塑膠材質，夜間常放置於戶外，通常會疊放整齊並以鏈條鎖住。整起調查始於8月，警方收到多起餐飲業主報案，指出在前往店內開門迎客時，發現堆放在公共道路上的椅子離奇消失。

這個由6名男子和1名女子組成的犯罪集團在夜間作案，於8月至9月從馬德里及西南方較小城市塔拉韋拉德拉雷納（Talavera de la Reina）的18家商家偷走椅子。他們趁夜破壞鎖鏈後，迅速將椅子搬上貨車逃逸。

警方指出，嫌犯不僅在西班牙境內轉售這些椅子，還出口至摩洛哥與羅馬尼亞。整起竊案造成損失約6萬歐元（新台幣約217萬4400元），7人目前面臨竊盜與組織犯罪等罪名指控。