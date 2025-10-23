土耳其考古挖出千年麵包！刻有基督圖像用於聖餐

土耳其發現千年古老麵包，上面還刻有基督像！考古學家於土耳其的一處遺址中發現五個圓麵包，並推測有超過1300年的歷史，可能用於古代的聖餐儀式中。此外，麵包上刻有基督圖像與希臘十字架，甚至描繪出當時基督形象為「撒種耶穌」或「農夫耶穌」。

古老麵包刻有基督

《天主教通訊社》報導，位於古羅馬和拜占庭中心的托普拉克泰佩「和平之城」，考古學家在一處遺址中發現五個圓麵包，其擁有超過1300年的歷史，並可能用於聖餐儀式中。對此，這些是至今在安納托利亞地區中，保存最完好的古老麵包。

據報導，這些用大麥製成的麵包可追溯至公元六至八世紀，由於碳化過程加上保存於無氧環境中，其出土時的狀態異常良好。其中，一個麵包上刻有基督圖象，旁邊還有希臘文銘文「我們感謝神聖的耶穌」，而其他麵包上則刻有希臘十字架形狀的浮雕。

這次考古發掘由卡拉曼博物館和土耳其文化旅遊部指導，根據卡拉曼政府的官方聲明，麵包上的基督像描繪的是「撒種耶穌」或「農夫耶穌」，與傳統的基督形象有所不同。

早期基督教發源地

《Aleteia》報導，土耳其大部分地區都是早期基督教社區的發源地，包括保羅穿越小亞細亞的傳道旅程、早期文獻中的七間教會，以及重要宗教會議的舉辦地點。因此，這項發現對全世界的基督徒來說具有重要意義 。

未來，研究團隊計劃利用顯微鏡和斷層掃描技術，以識別古代穀物和烘焙技術，有機會揭露拜占庭安納托利亞地區的飲食和崇拜。

【更多精采內容，詳見 】