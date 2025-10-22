美國海灘現奇景！「粉紅膠狀生物」鋪滿沙灘 專家揭真相

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
奧勒岡海岸（Oregon Coast）是美國奧勒岡州一個沿海地區。示意圖／ingimage
奧勒岡海岸（Oregon Coast）是美國奧勒岡州一個沿海地區。示意圖／ingimage

美國奧勒岡州海邊近日出現罕見一幕，成千上萬隻「會用皮膚呼吸」的海參被海浪沖上沙灘，整片海灘布滿半透明、果凍狀的小生物，宛如鋪滿粉紅水晶。當地的海邊水族館指出，這些海參其實還活著，卻因無法自行回到海裡而在岸上被迫等死。

根據「KGW」報導，美國錫賽德水族館（Seaside Aquarium）說明，這些俗稱「皮膚呼吸海參」（skin breathing sea cucumbers）的生物，平時生活在浪區外的沙層中，以沙為庇護。每當海象惡劣、浪高加上退潮，就可能隨著海流被拋上岸，館方表示「這個季節看到牠們並不罕見，但這次數量之多，實在令人驚訝」。

雖然被沖上岸時仍有生命，但牠們缺乏移動所需的管足，無法自行返回海中，只能困在灘上。水族館也特別解釋，這些海參確實能用皮膚呼吸，屬於一種奇特的棘皮動物。待牠們死亡後，遺體會成為海鷗、烏鴉及潮間帶小型生物的重要養分來源，為生態系統注入能量。

館方提醒，這些海參對人類沒有危險，但仍建議飼主不要讓寵物誤食，可能造成腸胃不適。

