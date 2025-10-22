快訊

1顆眼睛6千多萬！英國珠寶師義眼鑲2克拉真鑽 價格堪比1棟房

聯合新聞網／ 綜合報導
珠寶師瓊斯將2克拉鑽石鑲進自己的義眼。示意圖／ingimage
珠寶師瓊斯將2克拉鑽石鑲進自己的義眼。示意圖／ingimage

電影裡的龐德反派常以華麗造型登場，如今現實生活也出現一位「鑽石眼」男主角。英國一名23歲的珠寶設計師瓊斯（Slater Jones），為了打造專屬風格，竟將一顆價值約2百萬美元（約新台幣6千多萬元）的2克拉鑽石，鑲進自己的義眼中，成為全球最昂貴的假眼之一。

根據「每日郵報」（Daily Mail）報導，瓊斯17歲時因弓漿蟲感染導致右眼失明，歷經多次手術仍無法挽救，只能摘除眼球。身為珠寶店老闆的他決定「化痛為光」，親自設計出一款嵌入天然鑽石的義眼，讓新眼睛能在光線下閃閃發亮。他笑說：「我失去了一隻眼，但這讓我的人生重新閃耀。」

製作這只義眼的義眼師伊姆（John Imm）在社群上透露，自己從業32年製作過逾萬顆義眼，「這顆是材料最昂貴的一顆，那是真的2克拉鑽石，本來想用3克拉，但塞不下去。」他表示，這應該是全球最具價值的義眼。

瓊斯在社群上以「Diamond Eye（鑽石眼）」為名，常PO出作品與自拍，甚至幽默寫道：「沒有鑽石眼的珠寶師，不值得一見。」照片曝光後掀起熱議，網友大讚「根本龐德反派再世」、「史上最華麗的義眼」，笑說「希望他走在路上別被搶走眼睛。」

