東大碩士YTR喊「自煮到沒錢」 鍵盤柯南靠一張照片揪真相：元兇是它
據日媒「ねとらぼ」報導，一位26歲、畢業於東京大學的女性YouTuber，近日因「太常自己煮飯，所以沒有存款」這句話在社群平台上爆紅。這句話徹底顛覆了「自己煮飯＝省錢」的普遍認知，引發網友熱烈討論。
日本YouTuber Tamura Kae（たむらかえ），2023年自東京大學物理學系畢業，2025年再取得東大碩士學位。本身熱衷於高難度甜點製作的她，近日在YouTube宣布，為了取得國家級「製菓衛生師」的應考資格，決定報考知名的「辻調理師專門學校」。
但當她開始填寫報名資料時，才發現學費高得驚人。根據官網，一年的學費高達約220萬日圓（約新台幣46萬元）。儘管Tamura自稱是富家千金、家境優渥，仍不禁苦笑道：「這也太多了吧！？」她隨後坦言，雖然決心報考，但高昂的學費確實是個負擔，並脫口說出：「我完全沒有存款，而且是到令人驚訝的程度。」此時，影片字幕便打出了這句爆紅金句：「因為太常自煮，所以沒有存款。」
Tamura本人親自揭曉了她「沒有存款」的真相。她在社群網站X貼出一張日常自炊照，寫著「這條是2000日圓（約台幣400元）的秋刀魚」。照片中除了那條購自「日本第一魚店」根津松本的昂貴秋刀魚外，旁邊赫然還擺著一盤要價不菲的松茸。真相大白後，網友紛紛吐槽：「原來是這個害的！」、「元兇是右上角那盤吧！」、「連餐具都很講究，是在那裡買的」。這件事也讓外界再次見識到這位東大高材生對料理的堅持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言