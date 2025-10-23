東大碩士YTR喊「自煮到沒錢」 鍵盤柯南靠一張照片揪真相：元兇是它

據日媒「ねとらぼ」報導，一位26歲、畢業於東京大學的女性YouTuber，近日因「太常自己煮飯，所以沒有存款」這句話在社群平台上爆紅。這句話徹底顛覆了「自己煮飯＝省錢」的普遍認知，引發網友熱烈討論。

日本YouTuber Tamura Kae（たむらかえ），2023年自東京大學物理學系畢業，2025年再取得東大碩士學位。本身熱衷於高難度甜點製作的她，近日在YouTube宣布，為了取得國家級「製菓衛生師」的應考資格，決定報考知名的「辻調理師專門學校」。

但當她開始填寫報名資料時，才發現學費高得驚人。根據官網，一年的學費高達約220萬日圓（約新台幣46萬元）。儘管Tamura自稱是富家千金、家境優渥，仍不禁苦笑道：「這也太多了吧！？」她隨後坦言，雖然決心報考，但高昂的學費確實是個負擔，並脫口說出：「我完全沒有存款，而且是到令人驚訝的程度。」此時，影片字幕便打出了這句爆紅金句：「因為太常自煮，所以沒有存款。」

Tamura本人親自揭曉了她「沒有存款」的真相。她在社群網站X貼出一張日常自炊照，寫著「這條是2000日圓（約台幣400元）的秋刀魚」。照片中除了那條購自「日本第一魚店」根津松本的昂貴秋刀魚外，旁邊赫然還擺著一盤要價不菲的松茸。真相大白後，網友紛紛吐槽：「原來是這個害的！」、「元兇是右上角那盤吧！」、「連餐具都很講究，是在那裡買的」。這件事也讓外界再次見識到這位東大高材生對料理的堅持。