東大碩士YTR喊「自煮到沒錢」 鍵盤柯南靠一張照片揪真相：元兇是它

聯合新聞網／ 綜合報導
東大碩士女YouTuber影片中一句「自炊到沒存款」，在網路上爆紅。 圖擷自たむらかえ2 YouTube影片

據日媒「ねとらぼ」報導，一位26歲、畢業於東京大學的女性YouTuber，近日因「太常自己煮飯，所以沒有存款」這句話在社群平台上爆紅。這句話徹底顛覆了「自己煮飯＝省錢」的普遍認知，引發網友熱烈討論。

日本YouTuber Tamura Kae（たむらかえ），2023年自東京大學物理學系畢業，2025年再取得東大碩士學位。本身熱衷於高難度甜點製作的她，近日在YouTube宣布，為了取得國家級「製菓衛生師」的應考資格，決定報考知名的「辻調理師專門學校」。

但當她開始填寫報名資料時，才發現學費高得驚人。根據官網，一年的學費高達約220萬日圓（約新台幣46萬元）。儘管Tamura自稱是富家千金、家境優渥，仍不禁苦笑道：「這也太多了吧！？」她隨後坦言，雖然決心報考，但高昂的學費確實是個負擔，並脫口說出：「我完全沒有存款，而且是到令人驚訝的程度。」此時，影片字幕便打出了這句爆紅金句：「因為太常自煮，所以沒有存款。」

Tamura本人親自揭曉了她「沒有存款」的真相。她在社群網站X貼出一張日常自炊照，寫著「這條是2000日圓（約台幣400元）的秋刀魚」。照片中除了那條購自「日本第一魚店」根津松本的昂貴秋刀魚外，旁邊赫然還擺著一盤要價不菲的松茸。真相大白後，網友紛紛吐槽：「原來是這個害的！」、「元兇是右上角那盤吧！」、「連餐具都很講究，是在那裡買的」。這件事也讓外界再次見識到這位東大高材生對料理的堅持。

YouTuber 料理 東京大學 網紅

土耳其考古挖出千年麵包！刻有基督圖像用於聖餐

土耳其發現千年古老麵包，上面還刻有基督像！考古學家於土耳其的一處遺址中發現五個圓麵包，並推測有超過1300年的歷史，可能用於古代的聖餐儀式中。此外，麵包上刻有基督圖像與希臘十字架，甚至描繪出當時基督形象為「撒種耶穌」或「農夫耶穌」。

美國海灘現奇景！「粉紅膠狀生物」鋪滿沙灘 專家揭真相

美國奧勒岡州海邊近日出現罕見一幕，成千上萬隻「會用皮膚呼吸」的海參被海浪沖上沙灘，整片海灘布滿半透明、果凍狀的小生物，宛如鋪滿粉紅水晶。當地的海邊水族館指出，這些海參其實還活著，卻因無法自行回到海裡而在岸上被迫等死。

1顆眼睛6千多萬！英國珠寶師義眼鑲2克拉真鑽 價格堪比1棟房

電影裡的龐德反派常以華麗造型登場，如今現實生活也出現一位「鑽石眼」男主角。英國一名23歲的珠寶設計師瓊斯（Slater Jones），為了打造專屬風格，竟將一顆價值約2百萬美元（約新台幣6千多萬元）的2克拉鑽石，鑲進自己的義眼中，成為全球最昂貴的假眼之一。

蕭邦鋼琴大賽台裔鋼琴家奪冠：世界最強鋼琴人，都是亞洲人？

自1927年創辦以來，蕭邦國際鋼琴大賽（Chopin Competition）便被視為浪漫主義鋼琴藝術的最高殿堂。這項以蕭邦作品為唯一競賽曲目的國際賽事，不僅是年輕鋼琴家邁向世界舞台的重要跳板，更在近百年間形塑出「蕭邦詮釋」的標準與傳統。

印度16歲少女芒果園遭5男性侵並威嚇封口 她勇敢報警查出疑犯身份

印度有少女疑光天化日下被5男性侵。16歲少女與友人在芒果園閒談時，5名男子出現，毆打少女的友人，友人逃走剩下少女，少女慘遭該5男性侵，還遭威嚇不可將事件告訴其他人。少女不甘受辱，回家告訴父母並選擇勇敢報警。警方調查，初步懷疑5名疑犯為附近村莊居民。

