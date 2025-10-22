女兒出生僅2日！狠父為挽留小三 竟槍殺女友再將女嬰丟鱷魚河

快訊

香港01／ 撰文：桃樂斯
警方在河域附近發現嬰兒車，但未能尋獲嬰兒。（網上圖片）
常說「虎毒不吃兒」，但美國卻有父親親手殺害自己女兒，實在枉為人父！事發於2022年，當地有男子背着女友出軌，情人揭發他將為人父，便提出想要結束兩人關係。男子為挽回戀情，竟然在女兒出生2天後，將她丟棄至常有鱷魚出沒的河域，還槍殺女友，被控「謀殺」、「嚴重虐待和忽視兒童」等罪名，但他一一拒絕認罪。

當地法院近日再次審理案件，陪審團建議應判他終身監禁，服刑51年後可獲假釋。但由於是次案件未能尋獲嬰兒遺體，辯方或會質疑證據不可靠或不充分，試圖為被告人脫罪。外媒形容，是次案件將考驗陪審員，如何權衡所謂供詞和間接證據，以及在缺乏遺體情況下作出判斷。

背懷孕女友勾搭公司女同事　將成父親被提分手

綜合外媒報道，美國28歲男子伊莎貝爾（Brandon Isabelle）與27歲女友霍伊爾（Danielle Hoyle）均於快遞公司工作，兩人未婚先孕，但在交往過程中，伊莎貝爾背着女友，再勾搭上公司另一名女同事史都華 (Artesha Stewart) 。史都華其後發現伊莎貝爾即將成為父親，便提出要結束兩人關係。

男子槍殺女友　將初生女兒棄於常有鱷魚出沒河域

2022年1月31日，霍伊爾誕下女兒，出院當天便被伊莎貝爾以接收嬰兒服裝為藉口誘騙出門，她隨即在一處路口被對方槍殺；而出生僅有2天的親女，更被伊莎貝爾狠心拋進經常有鱷魚出沒的密西西比河（Mississippi River）。

女嬰至今仍未被尋獲

霍伊爾的家屬發現她遲遲沒有回家於是報警，警員迅速在案發地點附近找到她的座駕和遺體，另外發現她頭部有明顯槍傷。伊莎貝爾即時被列為嫌疑犯，翌日被警方拘捕；惟初生女嬰至今仍未被尋獲。

男子被揭已婚育有1子　婚內2度出軌

伊莎貝爾曾向檢方透露，他殺害女友及女兒，是因為他不想要孩子。而警方亦根據霍伊爾母親提供，在她1部智能手錶裏頭發現兩人傳送短訊，證實伊莎貝爾曾要求霍伊爾墮胎。霍伊爾母親供稱，她向來反對女兒與伊莎貝爾的關係，「我說『如果他結婚了，你覺得他會怎麼對你？如果他連自己的妻子都不好，又怎麼會好好對待你呢？』」揭發原來伊莎貝爾早已成家並育有一個5歲孩子，但和伊莎貝爾交往時，已和妻子分居。

被控謀殺等多項罪名　他拒絕認罪

綜合以上證據，伊莎貝爾因此被控告2項「一級謀殺罪」、「嚴重虐待和忽視兒童罪」、以及「嚴重綁架罪」，但面對以上指控，他都拒絕認罪。德州（Texas）法院在今年10月再次開庭審理案件，陪審團建議應判他終身監禁，服刑51年後可獲假釋。

女嬰未被尋獲　外媒形容：考驗陪審員判斷

值得注意的是，由於是次案件未能尋獲嬰兒遺體，在檢控方面有一定難度，辯方將會質疑證據不可靠或不充分，試圖為被告人脫罪。若然要成功定罪，往往取決於供詞、法醫痕跡、以及證人證詞等有力結合，外媒指是次案件將考驗陪審員，如何權衡所謂供詞和間接證據，以及在缺乏遺體情況下作出判斷。

文章授權轉載自《香港01》

