誤把親戚當獵物開槍射殺！肉販攜3男跨州棄屍 遭馬來西亞警方逮捕起訴

香港01／ 田中貴／報導
示意圖／ingimage
馬來西亞近日發生一起誤殺案。一名肉販在雪蘭莪州某森林保護區狩獵時，誤將親戚當作獵物射殺身亡。事後他竟聯同3名男子將遺體跨州棄置在路旁，最終4人全數遭警方逮捕。該名肉販以「過失殺人」罪名被起訴，雖否認犯行，仍被法院裁定可保釋候審。

射殺親戚後棄屍異地　警方循線逮人

綜合當地媒體報導，33歲被告莫哈末扎益是來自霹靂州的一名肉販。案發於9月28日晚上8點左右，他在雪蘭莪州黑風洞濱吉蘭花園一帶的森林保護區內獵捕野生動物，期間疑似視線不清，錯把43歲的親戚阿祖阿當作獵物開槍射殺，導致對方當場死亡。

事發後，莫哈末扎益並未報警，反而與3名同夥將遺體載回霹靂州吉輦縣新芒魏，並棄屍於路旁草叢。警方接獲報案後展開調查，迅速鎖定嫌疑人，成功將4人逮捕歸案。

槍手被控過失殺人　法官准保釋候審

莫哈末扎益被控違反《馬來西亞刑事法典》第304A條文「過失致死罪」，一旦罪成，最高恐面臨2年有期徒刑、罰款，或兩者併罰。

他在出庭時否認有罪。檢方建議以1萬5,000令吉（約新台幣10萬元）保釋金及1名擔保人為條件，並要求被告每月定期到警局報到。

辯方律師則向法官請求降低保釋金額，表示被告是家中經濟支柱，需撫養4名子女及失業的妻子。其胞姊也出面表示願意為弟弟擔保，確保他準時出庭應訊。

法官最終裁定以6,000令吉（約新台幣4萬元）保釋金放人，並採納檢方所提附加條件，案件將於12月18日再次開庭。

文章授權轉載自《香港01》

