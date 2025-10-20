ChatGPT報明牌中獎 美幸運兒抱走威力球300萬元

美國樂透「威力球」（Powerball）去年9月開出17億8700萬美元頭獎獎金，45歲密西根州居民卡維（Tammy Carvey）近日指出她當時用ChatGPT選號下注，幸運抱回10萬美元獎金。

紐約郵報（New York Post）報導，卡維兌獎後向密西根州樂透局（Michigan Lottery）表示，「我請ChatGPT生成一組威力球號碼，並且照著下注。通常獎金很高我才會買，那次因為頭獎超過10億美元，所以我買了1張」。

卡維下注的號碼有4個與開獎結果相符，立刻使她贏得5萬美元，她因為選購加倍（Power Play）選項，讓獎金翻倍至10萬美元（約新台幣306萬元）。不過，她直到領獎後才發現獎金翻倍。

卡維指出：「我用Google查詢後以為只中5萬美元，後來登入密西根州樂透帳戶，發現因為選購PowerPlay，實際上贏得10萬美元！我和老公簡直不敢置信。」

卡維打算用這一小筆意外之財清償房貸，剩餘的錢存入銀行。

卡維借助人工智慧（AI）生成樂透號碼並下注，也幸運中獎，不過，密西根州樂透局堅稱她中獎完全是運氣好，「所有樂透開獎結果都是隨機產生，即使利用AI或其他選號工具，也無法預測（中獎號碼）」。