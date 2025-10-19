妻產後休養！人夫禁慾5個月出軌岳父 難抵誘惑陷不倫性關係

快訊

香港01／ 撰文：喬納森
妻子產後休養，丈夫竟禁不住出軌，而對象竟然是岳父！示意圖／ingimage
妻子產後休養，丈夫竟禁不住出軌，而對象竟然是岳父！馬來西亞人夫在社交平台專頁「Kisah Rumah Tangga」（家庭故事）發文，指妻子生完小孩休養期間，他卻出軌了，而對象是妻子父親，即是他的岳父。原PO解釋因與妻子已長達5個月無性生活，最後難以抵抗岳父誘惑而發生性關係

根據泰國媒體報導，這名人夫於網上匿名發文，指妻子產後返回娘家休養，他獨自留在家中，已長達5個月無性生活，故倍感枯燥寂寞。某天岳父邀他幫忙協助清潔待租出的單位，2人在屋內出現不尋常的身體接觸，人夫試圖拒絕，但由於長期禁慾，加上當時的氛圍終讓他失守，與岳父發展出不倫關係。

人夫與岳父陷不倫關係　網上發文尋求指引

人夫又指2人曾多次偷歡，雖然能感受到短暫歡愉，但卻陷入更深的羞愧，甚至懷疑自己的性向。為此，他曾問岳父他們的行為是否有問題，想不到對方竟淡然地表示：「這是常態，無需自責。」他不想再沉溺於這種不倫關係，但又難以抽身，於是決定在網上發布經歷向網友求助，希望可獲得解脫的方法。

網友鬧爆人夫：不僅是出軌還違反人倫

貼文引起網友鬧爆人夫，指他不單止出軌，還違反人倫，「這不僅是出軌，而是踐踏了家庭最基本的信任」、「因為無性生活連岳父也吃得下，我看這個就想吐了」、「這種貼文不應該在社群發佈... 該去動物星球」、「你岳父也可以下地獄」、「我祈禱你的妻子儘快知道真相」。有網友建議他尋求心理輔導，部分人質疑這是「創作文」。

