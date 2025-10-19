不是特技！86歲嬤誤踩油門 車翻一圈「完美落地」全網驚呆

減肥是不少女生的終身事業，如果不用節食和運動就能瘦身，將會是一個天大喜訊。日本有調查顯示，做家務所消費的卡路里數量其實比做運動和健身還要高，只要每天堅持抹地、整理雜物和做飯等家頭細務，就算不控制飲食也能瘦下來。到底這是真是假？有電視節目請到一位平時不做家務的胖女生作為實測對象，讓她連續做3天家務，看看身體有什麼變化！專家亦會介紹「燃燒最多卡路里的家務」排行榜，你知道做哪一種家務最易瘦嗎？

2025-10-19 10:57