不是特技！86歲嬤誤踩油門 車翻一圈「完美落地」全網驚呆

聯合新聞網／ 綜合報導
86歲駕駛誤踩油門導致車輛翻滾，最終「完美落地」。示意圖／ingimage
86歲駕駛誤踩油門導致車輛翻滾，最終「完美落地」。示意圖／ingimage

智利聖地亞哥日前發生一起離奇車禍，意外上演「電影級特技場面」。根據《CHV Noticias》報導，當地拉斯孔德斯區（Las Condes）一名86歲女駕駛，開車時疑似誤踩油門，車輛突然暴衝越過護欄，在空中翻轉360度後墜入下方停車場，最後精準停進唯一的空格中，畫面相當震撼。

監視器畫面顯示，轎車在衝出路面後連續翻滾，重摔於下方約5公尺高的停車場內。令人難以置信的是，車輛四輪著地、位置剛好落在劃線內，僅擦撞到一旁車輛。

報導指出，這起事故起因疑為誤踩踏板所致。所幸這名高齡駕駛並未受重傷，事後自行脫困並婉拒救援，由家人接回家中休息。

畫面曝光後迅速在社群瘋傳，網友驚呼「堪稱教科書級停車」、「這一幕連特技演員都難做到」。附近住戶也回憶，當時撞擊聲響徹整條街，「以為是地震，結果車子竟然已穩穩停好」，直呼這是他們見過最不可思議的車禍現場。

