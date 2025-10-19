小鱷魚闖澳洲飯店泳池 遊客仍悠閒池畔曬太陽
澳洲東北部一間豪華飯店本週末發生小鱷魚闖入游泳池事件，但泳池畔數步之外，遊客似乎仍悠閒地曬太陽未受影響。
上傳社群媒體的影片顯示，道格拉斯港（PortDouglas）喜來登度假飯店（Sheraton Grand MirageResort）的泳池，有一隻小鱷魚安靜地伏在水底。
短影音應用程式TikTok用戶凱勒（Lisa Keller）拍下這隻鱷魚的身影，她說：「我不想嚇大家，但喜來登的泳池裡真的有一隻鱷魚。」
從畫面可見，幾名遊客正慵懶地躺在泳池邊的躺椅上曬太陽，並沒有人下水。
凱勒說：「完全沒有人在意。」
影片內容與飯店官網上的泳池照片相符。
飯店經理艾米利歐 （Joseph Amerio）表示，昨天清晨飯店人員發現這隻鱷魚後，立即關閉泳池，下午昆士蘭州野生動物單位的人員前來將牠帶走。「客人和這隻小鱷魚未曾同時待在泳池中。」
據估計，澳洲北部約有超過10萬隻海水鱷魚及較不具攻擊性的淡水鱷魚棲息。
