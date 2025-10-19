日本專家揭「最強燒脂家務」排行榜 女生實測3天腰圍勁減7.5cm

快訊

香港01／ 撰文／豆Jen
做家事示意圖。 圖／ingimage
做家事示意圖。 圖／ingimage

減肥是不少女生的終身事業，如果不用節食和運動就能瘦身，將會是一個天大喜訊。日本有調查顯示，做家務所消費的卡路里數量其實比做運動和健身還要高，只要每天堅持抹地、整理雜物和做飯等家頭細務，就算不控制飲食也能瘦下來。到底這是真是假？有電視節目請到一位平時不做家務的胖女生作為實測對象，讓她連續做3天家務，看看身體有什麼變化！專家亦會介紹「燃燒最多卡路里的家務」排行榜，你知道做哪一種家務最易瘦嗎？

根據日本醫師工藤孝文的數據顯示，人體每天的卡路里消費總和當中，只有0－5%是來自運動，而運動以外的身體活動則佔了25－30%，於是衍生了「做家務比做運動更容易燃燒卡路里」的說法。

為了證明這個說法的準確性，電視節目《それって!?実際どうなの課》邀請搞笑女藝人餅田コシヒカリ進行實測，她的身形肥胖，體重達99.1公斤，腰圍更有116厘米，平日甚少做運動和家務，三餐飲食吸收大量脂肪和糖分，非常不健康。節目組讓她在家中進行為期3天的試驗，可以保持平常的飲食和作息，但需要堅持做家務，包括：整理衣櫃、清理雜物、打掃、煮飯等，然後看看3天後身體出現什麼變化！

最後，餅田的體重輕了0.5公斤，腰圍減了7.5厘米，而上腹、下腹和大腿亦分別瘦了約4.5厘米，以短時間不節食不運動的減肥方法來說，效果讓人鼓舞。

為什麼做家務能有效減腰圍？日本醫師工藤孝文形容脂肪分為內臟脂肪和皮下脂肪，分別就像「普通活期存款」和「定期存款」，內臟脂肪容易形成和燃燒，因此做家務能容易減去累積最多內臟脂肪的肚腩。而「能有效燃燒最多卡路里的家務種類」排行榜，第四位和五位是「拖地」和「打掃浴室」，兩者可燃燒 92卡路里，第三位是「掃地」、消耗100卡路里，第二位是「晾衫」、消耗105卡路里，第一位就是「整理房間」、消耗126卡路里，大家記得多整理一點房間哦！

文章授權轉載自《香港01》

減肥是不少女生的終身事業，如果不用節食和運動就能瘦身，將會是一個天大喜訊。日本有調查顯示，做家務所消費的卡路里數量其實比做運動和健身還要高，只要每天堅持抹地、整理雜物和做飯等家頭細務，就算不控制飲食也能瘦下來。到底這是真是假？有電視節目請到一位平時不做家務的胖女生作為實測對象，讓她連續做3天家務，看看身體有什麼變化！專家亦會介紹「燃燒最多卡路里的家務」排行榜，你知道做哪一種家務最易瘦嗎？

