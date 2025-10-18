84歲老婦險遭男鄰居性侵！夜闖進家施暴1招擊退 她全身傷送醫

淫狼懸崖勒馬！泰國北欖府（Samut Prakan）1名53歲男子闖進84歲老婦鄰居家中，企圖性侵對方，老婦頑強抵抗，並成功用1招令男子感到懊悔逃離現場。男子被捕時聲稱因醉酒犯案，目前男子涉人身攻擊及猥褻罪，兩罪最高分別可被判監2年及10年。

據泰媒《Thaiger》報導，事發於9月28日晚上10時許，受害84歲老婦Nuan獨自在家，1名男子趁其兒子上班不在家，闖進其家中企圖性侵，Nuan不斷頑強抵抗，令男子未能得逞。隨後男子躺在她枕邊，她懇求放過，向男子說「為什麼你仍要這樣對我？放開我，我太老了」。之後，男子再次試圖性侵，但未有成功，待至凌晨約1時才離開。Nuan事後一度失去意識，至翌日（9月29日）下午才醒來，並向鄰居求助。

男子闖84歲老婦家中企圖性侵

鄰居們起初以為Nuan年紀太大，意識不清，但看到Nuan身上有多處明顯傷痕和瘀傷，衣服亦沾有污漬，確信了Nuan的遭遇。據悉，Nuan頭部及耳朵受傷，右手有手指變形，左手腕被深深割傷，被緊急送往醫院治療。

老婦祈禱誦經令男子懊悔逃離

警方接報調查，翻查監視器畫面時見到1名男子赤裸上身從Nuan的家中走出，循線索鎖定疑犯為Nuan的53歲男鄰居Joe。雖然有監視器畫面為證，身上明顯的抓痕亦與Nuan掙扎過程相符，但Joe起初否認指控，聲稱身上的傷是被蚊子叮咬。

警方不相信Joe的辯解，將他帶返警署進一步調查，Joe最終承認罪行，聲稱因醉酒犯案，當時從窗戶爬進Nuan的房間，因Nuan奮力反抗曾打了對方兩巴掌，他性侵亦未得逞，因Nuan不斷祈禱誦經，令他感到懊悔並逃離現場。Joe又說，想向Nuan道歉，承諾會努力戒酒，但不敢保證一定成功。

目前Joe涉人身攻擊罪，最高可被判監2年及罰款4萬泰銖（約新台幣3萬7千元）；另亦被控猥褻罪，最高可被判監10年及罰款20萬泰銖（約新台幣18萬元）。

