快訊

影／澳洲墨爾本隨機攻擊案！台籍女子遭持刀刺傷 監視器畫面曝光

地牛翻身！上午08:06台灣東部海域規模3.7地震…最大震度花東2級

水很深！安德魯王子被迫放棄約克公爵頭銜…英王卻摘不掉他這兩項特權

美新手媽誕5.8公斤「巨嬰」醫護全嚇傻 網友：他自己走出來？

香港01／ 撰文／羅保熙
寶寶Cassian「肥嘟嘟」且身材魁梧的身體，幾乎可以塞滿整張嬰兒床，醫護人員抱着他時，臉上的肉肉更如像「滿溢了出來」一般。(TikTok截圖)
寶寶Cassian「肥嘟嘟」且身材魁梧的身體，幾乎可以塞滿整張嬰兒床，醫護人員抱着他時，臉上的肉肉更如像「滿溢了出來」一般。(TikTok截圖)

紐約郵報10月9日報導，美國田納西州一名新手媽媽Shelby Martin日前順利誕下一名男嬰，沒想到這個寶寶Cassian一出生就重達5.8公斤（約12.79磅），驚呆一眾在場的醫生和護士，同時打破了當地醫院近3年來最重新生嬰兒的紀錄。

報道指，Shelby是透過剖腹的方法產下「巨嬰」，她在短影音平台TikTok上分享自己懷孕過程的照片與影片，並幽默寫道：「大家常說生「巨嬰」，我以前不知道那是什麼感覺，但現在我懂了！」影片曝光後隨即爆紅，累積超過470萬人按讚、逾4100萬次觀看。

從片段可見，Shelby挺着十分巨大的孕肚站在病房內，其後畫面一轉，就是剛出生的寶寶Cassian，他「肥嘟嘟」且「身材魁梧」的身體幾乎塞滿了整張嬰兒床，醫護人員抱着他時，臉上的肉肉更如像「滿溢了出來」一般。

這段影片很快在網上爆紅，已累積了逾50,000條評論，網友們既震驚又覺得好笑。不少人紛紛笑稱，「妳到底吃了什麼？」、「他在妳肚子裡待了幾年啊？」、「妳有用力生嗎？還是他自己走出來的？」。

負責這次分娩的TriStar Centennial Women's Hospital表示，這次分娩是「對堅韌和愛的美好回憶」。現時，Cassian在新生兒加護病房（NICU）短暫停留，接受靜脈輸液和吸氧，並監測了他的血糖值。

巧合的是，巨嬰的生日竟與媽媽同一天，Shelby開心的說：「他是我這輩子收到最好的生日禮物！」她還特別感謝醫療團隊的協助，「感謝所有在剖腹產後照顧我的護理人員，也謝謝NICU的醫護人員，在我無法陪在他身邊時，仍細心呵護我的寶寶，我一輩子都不會忘記。」

延伸閱讀：

「Pro Max級巨嬰」1歲半重15KG有媽媽一半高 誇張到網民疑是AI圖

新西蘭母懷三胞胎最後僅剩1個 驚呼：兒子把兄弟姊妹「吃掉了」

文章授權轉載自《香港01》

巨嬰 新手媽媽 身材

延伸閱讀

影／快比媽媽大隻 澳洲1歲半男嬰超巨大引發質疑：AI生成的？

2個月男嬰用力哭到黑眼球發白...竟罹患這疾病 三總15位醫護奮力搶救

「花蓮女兒」醫捨假救災淚灑佛祖街 台中醫院正妹醫護進駐成最美風景

台中醫院醫護馳援花蓮 見志工無私救災感動落淚

相關新聞

美新手媽誕5.8公斤「巨嬰」醫護全嚇傻 網友：他自己走出來？

紐約郵報10月9日報導，美國田納西州一名新手媽媽Shelby Martin日前順利誕下一名男嬰，沒想到這個寶寶Cassian一出生就重達5.8公斤（約12.79磅），驚呆一眾在場的醫生和護士，同時打破了當地醫院近3年來最重新生嬰兒的紀錄。

以為最乾淨安全？專家揭瓶裝水比自來水更毒 關鍵致癌原因曝光

瓶裝水看似最乾淨安全的飲品，但專家警告，若在「有效期限」過後仍飲用，恐怕不僅影響口感，還可能讓人體攝入致癌的「微塑膠」。這些肉眼難辨的塑膠碎片不僅會隨著時間增加，甚至可能深入人體器官，引發腸癌、不孕與神經疾病風險。

不靠昂貴保健品！百歲人瑞公開「長壽祕訣」 健身畫面嚇壞一票人

在美國維吉尼亞海灘，有位阿嬤露絲．勒梅（Ruth Lemay）成為當地熱門話題，因為她年屆100歲，仍堅持每周上健身房3次、踩飛輪、快走，活力驚人。勒梅坦言，她的健康秘訣不是昂貴的保健品，而是...

Uber司機成臨時保母？ 女乘客丟嬰整晚夜店狂歡惹議

美國密蘇里州聖路易市（St. Louis）一名Uber司機日前爆料，當時接到乘客後，對方竟將年幼的孩子留在車上，聲稱自己要去夜店玩樂，甚至提供一個假的地址讓司機送孩子回家。司機見狀錯愕不已，最後只好將嬰兒留在身邊過夜。

科技算命？巴西詐團靠AI生成祈禱文 佯稱有神蹟騙了上千人

AI現在恐怕將被有心人使用，拿來變成詐騙工具。巴西警方近日破獲一起詐騙案，集團用AI生成「客製化祈禱文」，假裝有神蹟顯現，以平均一則50巴西雷亞爾（約新台幣280元）的價格出售，藉此大賺黑心錢。詐騙集團就靠著AI騙了一個又一個信徒，整場騙局持續長達兩年都沒人發現。

鳥屎不是隨便拉的！3車色、1車型最具「吸屎力」 宛如鳥類行動廁所

你的愛車是否常被鳥兒「糞擊」？別懷疑，鳥兒真的對某些車特別有「便意」。根據美國車庫零售商Alan’s Factory Outlet對1000名車主的調查發現，鳥類可不是「隨地便溺」的，牠們最喜歡的「投彈對象」是棕色、紅色與黑色車輛，尤其是大型皮卡車。而白色、銀色與灰色車款則相對安全，成為「低風險區」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。