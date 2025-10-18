美新手媽誕5.8公斤「巨嬰」醫護全嚇傻 網友：他自己走出來？

紐約郵報10月9日報導，美國田納西州一名新手媽媽Shelby Martin日前順利誕下一名男嬰，沒想到這個寶寶Cassian一出生就重達5.8公斤（約12.79磅），驚呆一眾在場的醫生和護士，同時打破了當地醫院近3年來最重新生嬰兒的紀錄。

報道指，Shelby是透過剖腹的方法產下「巨嬰」，她在短影音平台TikTok上分享自己懷孕過程的照片與影片，並幽默寫道：「大家常說生「巨嬰」，我以前不知道那是什麼感覺，但現在我懂了！」影片曝光後隨即爆紅，累積超過470萬人按讚、逾4100萬次觀看。

從片段可見，Shelby挺着十分巨大的孕肚站在病房內，其後畫面一轉，就是剛出生的寶寶Cassian，他「肥嘟嘟」且「身材魁梧」的身體幾乎塞滿了整張嬰兒床，醫護人員抱着他時，臉上的肉肉更如像「滿溢了出來」一般。

這段影片很快在網上爆紅，已累積了逾50,000條評論，網友們既震驚又覺得好笑。不少人紛紛笑稱，「妳到底吃了什麼？」、「他在妳肚子裡待了幾年啊？」、「妳有用力生嗎？還是他自己走出來的？」。

負責這次分娩的TriStar Centennial Women's Hospital表示，這次分娩是「對堅韌和愛的美好回憶」。現時，Cassian在新生兒加護病房（NICU）短暫停留，接受靜脈輸液和吸氧，並監測了他的血糖值。

巧合的是，巨嬰的生日竟與媽媽同一天，Shelby開心的說：「他是我這輩子收到最好的生日禮物！」她還特別感謝醫療團隊的協助，「感謝所有在剖腹產後照顧我的護理人員，也謝謝NICU的醫護人員，在我無法陪在他身邊時，仍細心呵護我的寶寶，我一輩子都不會忘記。」

文章授權轉載自《香港01》