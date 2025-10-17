不靠昂貴保健品！百歲人瑞公開「長壽祕訣」 健身畫面嚇壞一票人

在美國維吉尼亞海灘，有位阿嬤露絲．勒梅（Ruth Lemay）成為當地熱門話題，因為她年屆100歲，仍堅持每周上健身房3次、踩飛輪、快走，活力驚人。勒梅坦言，她的健康秘訣不是昂貴的保健品，而是一種「長壽生活哲學」：規律運動、早睡、均衡飲食與不放棄社交生活。

根據外媒「紐約郵報」（New York Post）報導，日前在健康品牌「evry.day club」的社群帳號上，勒梅身穿運動服，坐在臥式腳踏車上輕鬆踩踏的畫面，引起眾多網友驚嘆，因為她今年已經100歲了。影片中，她剛完成約4.8公里的踩踏，笑著說：「等我踩完30分鐘後，還要再走約1.6公里。」這樣的體能表現，讓許多年輕人自嘆不如。

勒梅透露，她的「長壽起點」始於退休後每天步行約6.4公里，「那就是讓我持續動起來的關鍵，然後再多運動、多睡覺、早睡早起、吃大量蔬菜。」勒梅固定晚上9點半就寢，每周3天與78歲的女兒安妮特．帕克（Annette Parker）一同健身，母女各自運動，但都秉持「不間斷」的原則。

勒梅的運動菜單幾乎與年輕教練無異。她通常在健身房使用臥式腳踏車2次、每次30分鐘，距離約4.8公里，接著再快走2.2公里，目前正挑戰快走2.4公里的目標。即使沒出門，勒梅也不懈怠：「我會從家裡一頭走到另一頭，每次170步，重複40次，這樣也有6800步，差不多5.1公里。」她笑說，雖然偶爾也會覺得疲倦，但那是正常的，不可能完全不累。

勒梅透露，自己98歲前仍會開車出門，獨立生活在房子裡並親手做飯，「我一直都有運動的習慣，也因此總覺得身體很好」。此外，勒梅的飲食習慣也值得借鏡，她幾十年來維持清淡飲食，早餐常吃無脂優格、核桃、燕麥加香蕉與牛奶，或炒蛋配吐司。蛋白質來源以雞肉、火雞和海鮮為主，幾乎不碰紅肉；水果方面，她愛吃紅葡萄和藍莓，也重視蔬菜攝取，「我從小在鄉下長大，爸爸種各式蔬菜，我知道那才是最好的營養來源」。

勒梅的女兒補充，母親對飲食一直很自律，也從不抽菸、不喝酒，「她對健康的堅持不是臨時起意，而是長年養成的習慣」。勒梅靠自律與樂觀活過百歲，除了一次心臟瓣膜置換手術外，她幾乎沒出現重大健康問題。

勒梅也相信，長壽的祕訣不僅是身體健康，更是心態與社交能量的延續。她與女兒認為，維持好心情、與人互動、對生活保持熱情，是「讓生命長長久久」的重要力量。因此，勒梅至今仍會積極參與社區活動，並與朋友保持聯繫，經常笑聲不斷。

「我覺得活得久不是運氣，而是選擇」勒梅表示，一個人選擇動起來、選擇吃得健康、選擇早睡，這些小選擇累積起來，就是長壽的秘訣。她認為年齡只是數字，真正的年輕是每天都還想出門流汗、還想再多活一天的熱情。